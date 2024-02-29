العين يواصل مطاردة الصدارة بخماسية في شباك حتا

واصل العين مطاردته

للصدارة

رافعا رصيده إلى (31 نقطة)، بعد فوزه الكبير الذي حققه مساء اليوم على ضيفه حتا

5-3

على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، وبخسارته تراجع حتا

إلى المركز الأخير برصيد ( 5 نقاط)

بفارق الأهداف عن الإمارات، وسجل أهداف العين كل من اتزيلي في الدقيقة 21، وسلطان الشامسي هدفين في الدقيقتين 44، و45+2، وكاكو في الدقيقة 47، ويجيى نادر في الدقيقة 63، بينما سجل لحتا جابريال دي سوزا في الدقيقة 49، والبديل تشيسوم تشارلس هفدين في الدقيقة 87، و90.

الشوط الأول

انهي العين الذي لعب في ظل غياب عدد من الأساسيين بقيادة لابا، ورحيمي، والأحبابي،

شوط اللعب الأول

متقدما بثلاثة أهداف نظيفة، بعد ان قدم أداء متميزا

سيطر بموجبه على مجريات اللعب بسبب تقارب خطوطه الثلاثة والانسجام والتفاهم الكبير بين اللاعبين خصوصا في المقدمة الهجومية إذ لعب على الأطراف كل من اتزيلي الذي ظهر كما لم يظهر من قبل حيث سجل الهدف الأول وصنع الثالث بتمريرة

سحرية لسلطان الشامسي في الطرف الأيسر الذي كان هو الآخر في قمة تألق وسجل هدفين، ولم يختلف الأمر من حيث التألق بالنسبة

لبقية لاعبي العين في الدفاع والوسط والهجوم.

وبالمقال

ظهر حتا مستسلما ومتراجعا

بطريقة واضحة الأمر الذي أتاح المساحة والزمن

للاعبي العين ليتناقلوا الكرة

بسهولة

في الوسط والأطراف من دون مضايقات أو ضغوط تذكر

لتهتز شباكهم بالثلاثة في هذا الشوط .

الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني عما كان عليه الأمر في الشوط الأول حيث تابع العين سيطرته على مجريات اللعب

ونجح في

أول دقيقتين

في إضافة الهدف الرابع بعد

جملة تكتيكية رائعة

انتهت عند كاكو

الذي وضع الكرة بهدوء وسهولة في المرمى، قبل أن ينجح

جابريال في تقليص الفارغ لحتا بتسجيل الهدف الأول

مستفيدا من خطأ

مشترك بين الدفاع والحارس العيناوي، لكن البديل يحيى نادر أضاف الهدف الخامس للعين.

وفي الدقائق الأخيرة

نشطت ألعاب حتا

خصوصا في المقدمة الهجومية لينجح

البديل تشسوم تشارلز في إضافة هدفين لتصبح النتيجة 5-3 وكاد أن يضيف هدفا رابعا

لكن كان ذلك متأخرا

إذ أعلن الحكم

عن انتهاء المباراة بفوز العين بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

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