حمدان بن محمد يشهد انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الألعاب الحكومية

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية التي تقام في دبي بمشاركة 194 فريقاً من مختلف أنحاء العالم، بالشراكة مع موانئ دبي العالمية "دي بي وورلد" وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتستمر فعالياتها حتى 3 مارس المقبل، في "دبي فستيفال سيتي" بمنافسات قوية ضمن فئات فرق الجهات الحكومية على مستوى الدولة للرجال والنساء.

تطور مستمر

ورحّب سمو ولي عهد دبي بالفرق المشاركة من مختلف دول العالم في أكبر نسخة من نوعها من الحدث الدولي السنوي، الذي يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مكانة دبي على خارطة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، مشيداً سموه بالتوسع والتنوع الذي حققته الألعاب الحكومية بعد استضافتها المتجددة للمدن العالمية المشاركة في منافسات تحدي المدن، ما يسهم في ترسخ مفاهيم التطور والإبداع والابتكار والتحسين المستمر في مختلف مناحي الحياة كافة، ومنها قطاع الرياضة بشكل خاص.

وأكد سموه أن الألعاب الحكومية باتت منصة استثنائية تعزيز مهارات العمل الجماعي، والتواصل، والقيادة، ومواجهة التحديات، والتخطيط بأساليب مبتكرة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على أداء المتسابقين في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والمهنية، وبالتالي التأثير بشكل إيجابي على خدمتهم لمجتمعاتهم وأوطانهم، ورفع كفاءة العمل.

كما رحب سموه بمشاركة فئة صغار السن لأول مرة في النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية، الأمر الذي يؤكد أهمية دورهم في بناء مستقبل أفضل، حيث يهدف التحدي إلى استكشاف وتنمية مهاراتهم وتعزيز روح التعاون والقيادة لديهم وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل، حيث تشكل المشاركة فرصة متميزة لتعزيز شعورهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم وغرس قيم التعاون والقيادة في نفوسهم، وتنمية مهاراتهم ليكونوا بين صفوف قيادات الغد.

مشاركة دولية

ويشارك في هذه الدورة من بطولة الألعاب الحكومية 194 فريقاً بواقع 84 فريقاً ضمن فئة تحدي الحكومة للرجال و26 فريقاً للسيدات، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و28 فريقاً من مختلف مدن العالم ضمن فئة تحدي المدن، بالإضافة إلى 28 فريقاً ضمن فئة تحدي صغار السن في أجواء تنافسية وممتعة.

دعم مستمر

وتلقى الألعاب الحكومية دعماً رفيع المستوى من مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تضم قائمة رعاة الألعاب الحكومية: موانئ دبي العالمية كشريك رئيسي، ومجلس دبي الرياضي كراعٍ استراتيجي، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" وشركة داماك العقارية ومجموعة بريد الإمارات "7X" كرعاة ذهبيين، وهيئة كهرباء ومياه دبي وبنك أبوظبي الأول كرعاة فضيين، بالإضافة إلى دبي فستيفال سيتي، وهوم بيكري، والفارس العالمية للخيم، و"جيب"، وشركة الاتصالات المتكاملة "دو".

نتائج اليوم الأول

وشهد اليوم الأول من الألعاب الحكومية منافسات حامية بين الفرق المشاركة في تحدي الجهات الحكومية للرجال والسيدات، والتي أظهرت درجةً عالية من الالتزام والتحدي والعمل بروح الفريق الواحد خلال مختلف التحديات التي خاضتها.

وأسفرت نتائج اليوم الأول عن تأهل أربعة فرق في تحدي الجهات الحكومية للسيدات، وجاء في المركز الأول فريق شرطة دبي بـ 98 نقطة، وحصل على المركز الثاني فريق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بـ 96.7 نقطة، بينما حصد المركز الثالث فريق هيئة كهرباء ومياه دبي بـ 84.3 نقطة، وجاء في المركز الرابع فريق هيئة الطرق والمواصلات بحصوله على 78.4 نقطة.

بينما سيتم الإعلان عن الفرق الأربعة المتأهلة من فرق الرجال ضمن فئة تحدي الحكومة مساء يوم الجمعة بعد انتهاء جميع الجولات.

ويمكن التعرف على مستجدات "الألعاب الحكومية" عبر الموقع الإلكتروني، أو عبر حسابات التواصل الاجتماعي على انستغرام ومنصة إكس (تويتر سابقاً) وفيسبوك @GovGames.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز