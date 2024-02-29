زوارق الإمارات تخوض تحدي مونديال فورمولا1 اليوم في إندونيسيا

يبدأ فريق فيكتوري مشواراً جديداً في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة - فورمولا1 - التي تنطلق اليوم في بحيرة توبا الإندونيسية بمشاركة 19 زورقاً يتقدمها ممثلا الإمارات زورق فيكتوري 4 وزورق نادي أبوظبي.

ويسعى المتسابق السويدي أريك ستارك إلى تسجيل بداية رائعة في مشوار بطولة العالم 2024 مع زورق فيكتوري رقم 4 من أجل إهداء نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفريق فيكتوري اللقب العالمي للمرة الأولى، حيث قدم الموسم الماضي مستوى رفيعاً أهله للحصول على المركز الثاني في الترتيب العام خلف مواطنه السويدي جوناس أندرسون، الذي حقق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وأكد أحمد علي السميطي مدير إدارة الفيكتوري في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اكتمال كافة التجهيزات لبدء المشوار العالمي من بحيرة توبا، متمنياً أن تأتي رياحها بما يشتهيه زورق فيكتوري 4 بقيادة ستارك، والذي برز في الموسم الماضي على مياه البحيرة، منهياً السباق في المركز الثالث.

وأضاف السميطي أن التفاؤل يسود معسكر الفريق قبل بدء المشوار اليوم وعلى ضوء التجهيزات والتحضيرات التي أعقبت الوصول إلى إندونيسيا وتحديداً مكان الحدث في البحيرة الخلابة، مشيراً إلى أن الزورق سيخضع للمزيد من التجارب خلال مراحل الحدث الذي يتضمن التجارب الحرة والرسمية وتصفيات الزمن اليوم وسباق السرعة -سبرنت 1 و2 غداً والسباق الرئيسي بعد غدٍ.

سجل

من ناحيته يستعد البطل الإماراتي ثاني القمزي، لتسجيل رقم قياسي جديد في مسيرته الرياضية، وذلك من خلال دخوله الجولة رقم 154 في تاريخ مشاركاته بسباقات بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 1»، وليكون بذلك أول متسابق إماراتي وعربي يسجل هذا الرقم الذي يصعب تحطيمه.

ويعد ثاني القمزي صاحب الـ25 موسماً من المشاركات في مونديال «الفورمولا 1»، ثالث أقدم متسابق في العالم ضمن المشاركين، حيث يسبقه الفنلندي سامي سيليو الذي يخوض موسمه السابع والعشرين، والبرتغالي دوارتي بينيفتي والذي يدخل موسمه السادس والعشرين.

وطوال سنواته الماضية في ربع قرن، أسهم القمزي في إحراز لقب الفرق مع نادي أبوظبي 8 مرات سابقة، بالإضافة إلى لقب السرعة، وسجل القمزي أيضاً رقماً صعباً من خلال الصعود لمنصة التتويج بإجمالي 45 مرة، بواقع 10 مرات في المركز الأول، و20 في المركز الثاني، و15 في المركز الثالث.

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