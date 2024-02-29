«أفضل زمن» يدشن مونديال «إكس كات» بالفجيرة

يشهد كورنيش الفجيرة اليوم انطلاقة الجولة الأولى من بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات»، والتي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية على مدار 3 أيام، بمشاركة 12 زورقاً، بينها 3 زوارق من الإمارات، في مقدمهم زورق فزاع، بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، وزورق الفيكتوري بقيادة البطلين سالم علي العديدي وعيسى آل علي، إلى جانب زورق الشارقة، وزوارق أخرى من أوروبا وأستراليا، إلى جانب زورق الكويت.

وأعلنت الفجيرة جاهزيتها الكاملة لتنظيم الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «الإكس كات»، جائزة الفجيرة الكبرى، اعتباراً من اليوم وحتى بعد غدٍ.

وسيتم تدشين الحدث اليوم، بتنظيم سباق أفضل زمن في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، فيما ستكون مسيرة الزوارق على شارع الكورنيش في تمام الساعة الرابعة، ويوم غدٍ تجرى التجارب الرسمية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، ثم انطلاقة السباق الأول لجائزة الفجيرة الكبرى عند الثالثة عصراً، على أن يتم تتويج أبطال السباق الأول وسباق أفضل زمن عقب نهاية السباق مباشرة.

وبعد غدٍ يقام سباق أفضل زمن الثاني عند الثانية عشرة والربع ظهراً، ثم انطلاقة جائزة الفجيرة الكبرى السباق الثاني، والختامي في تمام الرابعة والنصف مساء، سيكون الاحتفال باليوبيل الفضي، ومرور 25 عاماً على تأسيس نادي الفجيرة، وتوزيع الجوائز.

إنجاز عالمي

وأكد أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري، ورئيس لجنة الزوارق السريعة بالاتحاد الدولي، جاهزية النادي البحري لاستضافة الحدث الأبرز ضمن أجندة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، مشيراً إلى أن احتضان الفجيرة افتتاحية بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات»، إنجاز عالمي مهم لدولة الإمارات، وإمارة الفجيرة، في مجال السباقات الرياضية بشكل عام، لا سيما الرياضات البحرية، وأشار إلى أن ما يميز الحدث هذا العام، أنه سيكون ضمن احتفالات النادي باليوبيل الفضي، ومرور 25 عاماً على تأسيس نادي الفجيرة البحري.

طموح الفيكتوري

ويطمح ثنائي فريق فيكتوري، البطلان العالميان سالم علي العديدي وعيسى آل علي، إلى تكرار إنجازهما التاريخي بالفوز بلقب بطولة العالم عام 2017، وذلك بعدما أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، قرار المشاركة مجدداً، بعد الغياب عن البطولة العالمية عامين، في 2020 و2023، وأكد محمد عبد الله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي، أن العودة للمشاركة في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات- يأتي ترجمة لرؤية وتوجيهات مجلس إدارة النادي في المنافسة العالمية، ورعاية المواهب الوطنية، وتوفير الفرص لها والفرق، للمشاركة ورفع علم الدولة في مختلف المحافل.

وأبدى سالم العديدي سعادته الكبيرة بالعودة مجدداً إلى ساحة التنافس العالمية، والمشاركة في الحدث الكبير، مؤكداً أنه يحمل مع زميله ورفيق دربه عيسى آل علي، شغف المغامرة وتكرار تجربتهما الناجحة في البطولة العالمية عام 2017، والتي فازا بها مع فريق فيكتوري.

بدوره، قال نادر بن هندي قائد زورق فزاع، إن طموحاته وزميله عارف الزفين كبيرة، لافتاً إلى جاهزية زورق فزاع لخوض غمار سباق الفجيرة، مشيراً إلى أنه يتوقع منافسة قوية بين كافة الزوارق المشاركة في الحدث.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز