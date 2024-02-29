16 طياراً يتنافسون في الجولة الأولى بـ«دولية دبي للطيران اللاسلكي»

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، يتنافس 16 طياراً في الجولة الأولى من النسخة الرابعة من بطولة دبي الدولية الرابعة للطيران اللاسلكي «فئة الهليوكبتر» اليوم، وتقام البطولة في حديقة زعبيل أحد أشهر حدائق دبي وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وتضم قائمة المشاركين 3 طيارين من الإمارات هم جاسم الكتبي وعبد الله الريس وثامر الشامسي ومحمد العصيمي من السعودية، كما يشارك في إدارة وتحكيم منافسات البطولة بطلنا العالمي طارق السعدي مدير البطولة والحكم الدولي محمد أمين الزرعوني، إضافة إلى السويسري ماركس هوغو أحد أفضل الحكام في العالم.

وقامت اللجنة المنظمة بزيارة تفقدية لموقع البطولة للوقوف على آخر الترتيبات لانطلاق الحدث واطلعت على عمل اللجان والتجهيزات، حيث أنهى فريق الإعداد والدعم اللوجستي بقيادة عبد الله مراد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الإعداد وضع اللمسات الأخيرة على الموقع المتميز الذي اختير بعناية فائقة داخل حديقة زعبيل التي تتميز بوجودها في منطقة حضرية رائعة تزخر بالمعالم السياحية في دبي مثل البرواز ومتحف المستقبل ومركز دبي التجاري العالمي.

وبمناسبة انطلاقة البطولة رفع نصر حموده النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لرعايته الكريمة للبطولة التي اكتسبت سمعة ومكانة عالميتين.

تأكيد

أكد نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة أن الدعم الكبير، الذي تناله الرياضات الجوية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ساهم في أن تتبوأ مكانة دولية مميزة، وجعلها محط الأنظار في العالم، ورفع أسمى آيات الشكر والعرفان لسموه على رعايته الكريمة للبطولة.

وقال: نتطلع إلى أن يكون التنظيم على مستوى واسم دبي، التي اعتادت على النجاحات في تنظيم الأحداث الرياضية ومنها بطولات الرياضات الجوية، حيث استضافت دانة الدنيا العديد من البطولات الدولية والقارية للرياضات الجوية.كما بات لكوادرنا الوطنية خبرة كبيرة في التنظيم والاستضافة والتعامل مع مثل هذه الأحداث باحترافية عالية.

وقال يوسف حسن الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية مدير اللجنة المنظمة العليا للبطولة إن اختيار حديقة زعبيل سوف يعزز من نجاحات البطولة بسبب الموقع المتميز ووجه الشكر إلى إدارة الحدائق ببلدية دبي التي تقدم كل الدعم لإنجاح البطولة.

ووجه الحمادي الدعوة إلى الجمهور للحضور ومتابعة المنافسات التي تنطلق في العاشرة صباحاً وتستمر حتى الخامسة مساء منوهاً إلى أن لجنة العلاقات العامة ستقوم بإجراء السحب اليومي في الفترة المسائية التي تبدأ من الثالثة عصراً وحتى الخامسة مساء حتى تتيح الفرصة لأكبر عدد من الزوار للمشاركة في السحب، متمنياً من الجميع التوفيق والاستمتاع بالعروض الشيقة.

وأشار بطلنا العالمي طارق السعدي مدير البطولة إلى أن النسخة الرابعة من بطولة دبي ستكون اكثر إثارة هذا العام بسبب انتقاء اللجنة المنظمة لأبرع الطيارين وأكثرهم موهبة في العالم وهذا سينعكس على الأداء والمنافسة وقوتها.

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