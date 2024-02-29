225 طالباً وطالبة في مهرجان الهوكي الأول

نظم اتحاد الإمارات للهوكي المهرجان الأول لمدارس الهوكي تحت 10 سنوات، بمشاركة 225 طالباً وطالبة يمثلون 8 مدارس، بحضور أحمد سعيد السويدي رئيس اللجنة الفنية باتحاد الإمارات للهوكي ومنى الغزال رئيسة اللجنة النسائية باتحاد الإمارات للهوكي والكابتن أسامة حسني فتح الله المدير الفني لاتحاد الإمارات للهوكي، وأمل صبحي منسقة رياضة الهوكي من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وأقيمت الفعالية بصالة مدرسة المنار النموذجية بالشارقة، وتم استعراض مهارات الهوكي الأساسية والتي تم تدريب الطلاب والطالبات عليها من خلال معلمي ومعلمات التربية الرياضية بمدارسهم، والذين سبق اعتمادهم كمدربين هوكي من خلال دراسات التدريب الأولى للهوكي في سبتمبر 2023.

وقدم الطلاب مهارات الهوكي الأساسية في شكل محطات تدريبية تبرز مدى إتقان المهارات الأساسية للهوكى الملائمة للمرحلة العمرية تحت 10 سنوات متلائمة مع نفس المرحلة العمرية عالمياً مع مراعاة خصوصية المجتمع الإماراتي، بحيث يكون للهوكي الإماراتي أسلوب أداء خاص به.

وتم تكريم إدارة مدرسة المنار النموذجية لاستقبال المهرجان، وتم كذلك تكريم المدارس المشاركة، والمدارس المشاركة في المهرجان هي:

مدرسة النعيمية للبنين والبنات، مدرسة الأندلس، مدرسة شيخة بنت سعيد للبنين والبنات، مجمع زايد التعليمي للبنات، مدرسة حماية للبنات، مدرسة حماية، المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي للبنات، المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي للبنين.

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