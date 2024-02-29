العين يستقبل الوصل في ثامن جولات رجال اليد

يستقبل في السابعة مساء اليوم فريق كرة اليد بنادي العين نظيره فريق كرة اليد بنادي الوصل في انطلاق الجولة الثامنة لبطولة دوري رجال اليد بدوره التمهيدي، وتستكمل الجولة غداً بمواجهتين يحل في الأولى فريق الجزيرة الوصيف ضيفاً على الشارقة المتصدر وفي الثانية يحل فيها دبا الحصن الثامن وفريق شباب الأهلي الثالث ضيفين على صالة نادي خورفكان لانشغال صالة دبا الحصن.

وتم تأجيل مباراة فريق مليحة الخامس برصيد 14 نقطة مع فريق الجزيرة الوصيف 15 نقطة لمشاركة فريق مليحة الحالية ببطولة الأندية الخليجية.

ويتطلع الزعيم لتحقيق الفوز بعقر داره لتحسين موقعه الحالي الرابع برصيد 14 نقطة وبفارق الأهداف عن شباب الأهلي الثالث ومليحة الرابع للتقدم للأمام واحتلال المركز الثاني الذي يحتله حالياً الجزيرة برصيد 15 نقطة، وبدوره ينشد الضيف الوصلاوي العودة من دار الزين بفوز لتحسين موقعه الحالي السادس برصيد 12 نقطة.

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