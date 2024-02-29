انطلاق فعاليات المهرجان الخليجي للرياضة للجميع في الشارقة



افتتح سالم يوسف القصير، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع في جزيرة النور بالشارقة، فعاليات المهرجان الخليجي للرياضة للجميع بدورته الخامسة عشرة، بحضور عيسى هلال، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد العامري نائب رئيس اللجنة التنظيمية، وعبد العزيز الحصان ممثل الهيئة العامة للرياضة، وأحمد العبدولي مدير إدارة الأنشطة المجتمعية في الهيئة العامة للرياضة ويستمر المهرجان حتى 2 مارس تحت شعار الرياضة في أحضان الطبيعة.

وأشار سعيد العاجل إلى دور المهرجان في تعزيز التواصل والتعاون بين دول الخليج وتجسيد روح الأخوة والوحدة، وقال: نحن سعداء بإقامة فعاليات المهرجان الخليجي للرياضة للجميع في نسخته الجديدة، وكلنا ثقة أنه سيكون مهرجاناً مميزاً ونسعى من خلال هذه الدورة إلى تنويع الأنشطة وتعزيز البرامج لتشمل مجموعة متنوعة من الزيارات إلى المواقع الطبيعية الجاذبة في الشارقة بهدف تعزيز التواصل بين الأشقاء والرياضيين في الخليج واكتشاف المواهب وتبادل الخبرات.

واستعرضت خلود الجنيبي، شعار المهرجان وتحدثت عن تجسيده لقيم الوحدة من خلال الرياضة، مشيرة إلى أن شعار البطولة جاء تعبيراً عن إيماننا الراسخ بأهمية الطبيعة في حياة الإنسان وارتباطه الوثيق بالبيئة، وتأكيداً على دور الرياضة والرياضيين في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتعزيز القيم النبيلة من خلال دورهم كسفراء حقيقيين لهذه القيم، كما يجسد قيم الوحدة من خلال الرياضة ويمثل الشمولية والتنوع والمشاركة المجتمعية بكل روح رياضية.

وكرم اتحاد الإمارات للرياضة للجميع الوفود المشاركة في المهرجان والشريك الداعم للمهرجان، الهيئة العامة للرياضة.

ويتضمن المهرجان مجموعة واسعة من الألعاب التي تستهدف الجنسين من الفئات العمرية بين 18-40 سنة،وتشمل كرة القدم، وكرة السلة، والتنس، والسباحة، والجمباز، والمغامرات الصحراوية وغير ذلك من الألعاب التي تستهدف الجنسين من الفئات العمرية بين 18-40 سنة، بالإضافة إلى مجموعة من المعارض الفنية والفعاليات الثقافية التي تعكس التراث والثقافة الخليجية.

وشهد اليوم الأول تنظيم فعالية مختبر الابتكار للرياضة المجتمعية المستدامة في واحة البداير.

وتتواصل الفعاليات اليوم حيث سيقام في نادي الشارقة للغولف والرماية فعالية الرياضة بين أحضان الطبيعة، وسيكون عشاق التراث على موعد مع برنامج أيام الشارقة التراثية،ويقام غداً برنامج المغامرات الجبلية في جبل الرابي بخورفكان

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