عمومية الطاولة تناقش طلب انضمام نادي أبوظبي لألعاب المضرب

يعقد اتحاد كرة الطاولة في مقر الاتحاد بدبي في الخامسة من مساء اليوم، الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد، ويتم خلالها اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي الذي عقد يوم 17 مارس 2023، والنظر في طلب نادي أبوظبي لألعاب المضرب، بالانضمام إلى أعضاء عمومية الاتحاد، والبالغ عددهم حالياً، 17 نادياً.

ويناقش ممثلو الأندية الحضور، التقارير الإدارية والفنية والمالية عن العام الماضي، ومناقشة مقترحات الأندية وفقاً للنظام الأساسي المعتمد لدى الاتحاد الإماراتي لكرة الطاولة.

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