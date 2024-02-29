عمومية الطاولة تناقش طلب انضمام نادي أبوظبي لألعاب المضرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
يعقد اتحاد كرة الطاولة في مقر الاتحاد بدبي في الخامسة من مساء اليوم، الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد، ويتم خلالها اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي الذي عقد يوم 17 مارس 2023، والنظر في طلب نادي أبوظبي لألعاب المضرب، بالانضمام إلى أعضاء عمومية الاتحاد، والبالغ عددهم حالياً، 17 نادياً.
ويناقش ممثلو الأندية الحضور، التقارير الإدارية والفنية والمالية عن العام الماضي، ومناقشة مقترحات الأندية وفقاً للنظام الأساسي المعتمد لدى الاتحاد الإماراتي لكرة الطاولة.
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