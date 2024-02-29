القافلة الرياضية لشرطة دبي تشارك في القمة الشرطية العالمية

تشارك القافلة الرياضية، التي أطلقها مجلس الرياضيين بشرطة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بجناح خاص في القمة الشرطية العالمية، بنسختها الثالثة، والتي تنطلق فعالياتها في الفترة الممتدة بين 5 وحتى 7 من مارس الجاري.

وقالت الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، إن هذه المشاركة تأتي تأكيداً على التزام شرطة دبي بتطوير استراتيجيات ريادية ومتقدمة، لتحقيق التواصل الفعال والبناء بين مختلف الجهات بشأن المجال الرياضي.

وأكدت الدكتورة المطروشي أن وجود مجلس الرياضيين في هذا الحدث الدولي يعكس الالتزام بالجمع بين الرياضة والأمان بشكل إبداعي وفعال، كما ستقدم فرصة فريدة لعرض أفضل الممارسات الرياضية في شرطة دبي، بالإضافة إلى الإنجازات الرياضية، التي حققت أرقاماً قياسية عالمية، إلى جانب عرض اختراع رياضي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم في مجال رياضة الفروسية.

وأضافت «نتطلع إلى تعزيز التفاعل بين المجتمع وقوات الشرطة من خلال مشاركتنا في هذا الحدث العالمي، ونعتقد أن الرياضة تشكل جسراً قوياً لتحقيق التواصل الفعال، وتعزيز السلامة والأمان في المجتمع».

وستعرض القافلة أفضل الممارسات الرياضية في شرطة دبي سواء في رياضة الدراجات الهوائية والرماية والفروسية والموانع والصالات الرياضية والرياضات البحرية والإنجازات التي تحققت.

كما تتيح قافلة الرياضيين فرصة لممارسة الرياضة يومياً في «سيتي ووك» للمشي، وفي ميدان الروية لممارسة رياضة الرماية، وفي «كايت بيتش» لركوب الدراجات الهوائية.

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