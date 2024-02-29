طاقم تحكيم عراقي لمباراة الإمارات واليمن في التصفيات المزدوجة

يقود طاقم تحكيم عراقي، مباراة منتخب الإمارات الأول لكرة القدم أمام ضيفه اليمني، والمقرر لها في العاصمة أبوظبي 21 مارس ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي العالم 2026 وآسيا 2027.

ويتألف طاقم التحكيم العراقي، والذي سمته لجنة التحكيم في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من مهند قاسم، حكماً للساحة، يساعده واثق مدلل وأحمد صباح، ويوسف سعيد حكماً رابعاً.

ويعتلي منتخب الإمارات، قمة لائحة الترتيب العام لمنتخبات مجموعته، برصيد 6 نقاط من الفوز على النيبال برباعية نظيفة، والبحرين بهدف دون رد، فيما يقف منتخب اليمن في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من الفوز على نظيره النيبالي بهدفين نظيفين.

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