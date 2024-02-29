بوتين يحذر الغرب من خطر نشوب حرب نووية

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية اليوم الخميس من أنها ستثير حربا نووية إذا أرسلت قوات للقتال في أوكرانيا، قائلا إن موسكو تمتلك الأسلحة اللازمة لضرب أهداف في الغرب.

وتسببت الحرب في أوكرانيا في أسوأ أزمة في العلاقات بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. وتحدث بوتين سابقا عن خطورة المواجهة المباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا، لكن حديثه عن حرب نووية اليوم الخميس يعد واحدا من أكثر تحذيراته صراحة.

وكرر الرئيس الروسي (71 عاما)، في كلمته أمام المشرعين وأعضاء آخرين من النخبة السياسية في البلاد، اتهاماته للدول الغربية بأنها تسعى لإضعاف روسيا وأشار إلى أن الزعماء الغربيين لا يدركون مدى خطورة تدخلهم فيما يصفه بشؤون روسيا الداخلية.

وقبل تحذيره، أشار إلى فكرة معينة طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين تقضي بإرسال قوات برية تابعة للدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، وهو اقتراح سرعان ما رفضته الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى.

وقال بوتين "يجب على (الدول الغربية) أن تدرك أنه لدينا أسلحة يمكنها ضرب أهداف على أراضيها. كل ما يحدث يهدد بنشوب حرب نووية وتدمير الحضارة. ألا يدركون ذلك؟!".

وفي خطابه الذي ألقاه قبل الانتخابات الرئاسية المقررة من 15 إلى 17 مارس آذار، أشاد بما وصفها بالترسانة النووية الروسية المتطورة، والتي تعد أكبر قوة نووية في العالم.

وقال إن "القوات النووية الاستراتيجية في حالة استعداد تام" مشيرا إلى أن الجيل الجديد من الأسلحة النووية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي تحدث عنها لأول مرة في عام 2018 إما نُشرت بالفعل أو تم الانتهاء من مرحلة تطويرها واختبارها.

واقترح بوتين، الذي بدا عليه الغضب، على الساسة الغربيين أن يتذكروا مصير أشخاص مثل أدولف هتلر زعيم ألمانيا النازية ونابليون بونابرت الفرنسي اللذين فشلت محاولاتهما لغزو روسيا في الماضي.

وأضاف "لكن الآن، ستكون العواقب وخيمة... يعتقدون أن (الحرب) رسوم متحركة". واتهم الساسة الغربيين بنسيان ما تعنيه الحرب الحقيقية لأنهم لم يواجهوا التحديات الأمنية نفسها التي واجهت الروس في العقود الثلاثة الماضية.

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