وزير الدفاع الأمريكي: إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل في غزة



قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الخميس إن إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل منذ السابع من أكتوبر، مضيفا أن إسرائيل يمكنها ويجب عليها أن تفعل المزيد لحماية المدنيين.

وخلال جلسة استماع في الكونغرس، سُئل أوستن عن عدد النساء والأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل، فأجاب "أكثر من 25 ألفا".

وأضاف أوستن أنه تم إرسال نحو 21 ألف ذخيرة موجهة بدقة إلى إسرائيل منذ بداية حربها على غزة.



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