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بايدن: إطلاق النار على أشخاص ينتظرون المساعدات في غزة يعقد محادثات وقف إطلاق النار

2/29/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تتحقق من تقارير عن إطلاق إسرائيل النار على أشخاص كانوا ينتظرون للحصول على مساعدات غذائية في غزة، وعبر عن اعتقاده بأن الحادث الدموي سيعقد المحادثات بشأن وقف إطلاق النار.

وردا على سؤال عما إذا كان الحادث سيعقد المحادثات، قال بايدن للصحفيين "أعلم أن ذلك سيحدث".

وقالت السلطات الصحية في غزة إن 104 فلسطينيين قتلوا وأصيب 280 بعدما فتحت إسرائيل النار على أشخاص كانوا ينتظرون بالقرب من مدينة غزة اليوم الخميس للحصول على مساعدات. وقال أحد المستشفيات إنه استقبل عشر جثث وعشرات المصابين.

وأردف بايدن قائلا وهو يغادر البيت الأبيض للقيام بجولة "نتحقق من ذلك الآن... هناك روايتان متناقضتان لما حدث. ليس لدي إجابة الآن".

وذكر أيضا أن وقف إطلاق النار المؤقت ربما لن يحدث بحلول يوم الاثنين، كما توقع في وقت سابق.

وأضاف "تحدثت هاتفيا مع الناس في المنطقة. ربما ليس بحلول يوم الاثنين، لكنني متفائل".

وأبدى كل من إسرائيل وحركة حماس والوسطاء القطريين هذا الأسبوع حذرهم حيال التقدم المحرز للتوصل إلى هدنة في غزة حيث تقول السلطات الصحية إن أكثر من 30 ألف شخص قتلوا في الهجمات الإسرائيلية.

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