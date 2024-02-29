شرطة دبي تناقش مؤشرات المبادرات والمشاريع المرتبطة بعام الاستدامة

ناقش الاجتماع الأول لمجلس شرطة دبي للتطوير المؤسسي، الذي عقد في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى القيادة العامة برئاسة العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بشرطة دبي، قرارات وتوصيات الاجتماع الحادي عشر للمجلس لعام 2023، وأجندة الاجتماع الأول للمجلس 2024، وتم خلال الاجتماع مناقشة الأجندة، ومنها المؤشرات المتعلقة بتحليل البيانات كما تم استعراض نتائج تقييم الأداء المؤسسي لعام 2023، ونسبة المشاركة في جوائز التميز على مستوى القطاعات بشرطة دبي، بما يتوافق مع الآلية المعتمدة في تقييم النتائج من قبل برنامج دبي للتميز الحكومي، كما تم استعراض نقاط التحسين المتكررة في تقارير تقييم الأداء المؤسسي، وأخيراً ربط المبادرات والمشاريع بركائز عام الاستدامة.

وأثنى العميد المعلا على الدعم اللامحدود والمتميز من قبل مساعدي القائد العام والجهود التي تبذل من كافة القطاعات والإدارات العامة ومراكز الشرطة ومن قبل مكاتب التطوير المؤسسي في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء المؤسسي بشرطة دبي.

حضر الاجتماع العميد الدكتور صالح الحمراني نائب رئيس المجلس، والعقيد عبدالله المرزوقي مدير مركز التحليل والتنبؤ الأمني والعقيد بدر بوسمره مدير إدارة التقييم والتميز المؤسسي، والعقيد فيصل الخميري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي ومديرو مكاتب التطوير المؤسسي في قطاعات مساعدي القائد العام، وإبراهيم الفلاسي المنسق العام لمكاتب التطوير المؤسسي.

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