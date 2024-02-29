«الإمارات للخدمات الصحية» تكرّم المبتكرين وأصحاب الأفكار النوعية والمبادرات الرائدة

كرّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية المبتكرين الفائزين في حفل الابتكار السنوي الذي تم تنظيمه في مركز التدريب والتطوير في المؤسسة بحضور الدكتور يوسف محمد السركال، مدير المؤسسة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في المؤسسة، إيمان مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بدور وقوة الإبداع والابتكار كمحركين أساسيين لتقديم الرعاية الصحية عالية الجودة والمبتكرة، وبالاستثمار في الأفكار الجديدة وبناء شراكات فعّالة لتحسين تجربة المرضى وتعزيز النظام الصحي بشكل عام، موضحاً أن المبتكرين المكرمين أظهروا جهوداً استثنائية أسهمت في تحقيق الأهداف والتطلعات، وترجمت التميز والتفوق، وجسدت روح الابتكار والإيجابية التي تحفّز التطور والتنافسية الإيجابية والبنّاءة في بيئة العمل.

بدورها، قالت الدكتورة كلثوم البلوشي الرئيس التنفيذي للابتكار مدير مركز التدريب والتطوير في المؤسسة: «إن الابتكار ليس مجرد كلمة، بل هو روح وجوهر النجاح والتقدم في أي مجتمع أو بيئة عمل، مشيرة إلى أن الحفل يأتي لتكريم أصحاب الأفكار النوعية والمبادرات الرائدة، باعتبارهم المحرك الرئيسي للتغيير والتطوير في مجال الرعاية الصحية، وتحقيق تطورات ملموسة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع، مشددة على أن أهمية الابتكار تتجسد من خلال مساهمة الأفكار الجديدة والمبتكرة في تحسين الخدمات الطبية، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع».

وتضمن الحفل تكريم الفئات المتميزة، وتشمل فئة نظام أفكاري، التي تضم تكريم القطاع الأفضل أداء، والإدارة الأفضل أداء، والمستشفى الأفضل أداء، ومركز الرعاية الصحية الأولية الأفضل أداء، والجهة الأكثر تحسناً، ومنسق الابتكار المتميز، وتميزت هذه الفئة بالتفاني والابتكار في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الجودة والفاعلية.

وفي فئة المشاريع الابتكارية، تم تكريم أفضل المشاريع التي تعكس روح الابتكار والتميز في تطبيق التقنيات الحديثة في مجال الرعاية الصحية، أما في فئة الأبحاث الصحية الابتكارية، فقد تم تكريم الأبحاث الابتكارية المنشورة في المجلات الدولية والمحلية، حيث أسهمت هذه الأبحاث في تطوير الممارسات الطبية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

وفي فئة الموظفين المبتكرين، تم تكريم الموظف الذي حصل على الجوائز المحلية والدولية لإسهاماته البارزة في مجال الابتكار وتطوير الخدمات الصحية، واختتم الحفل بتكريم الشركاء الاستراتيجيين الذين أسهموا بشكل كبير في دعم وتمويل مشاريع الابتكار والتطوير في مجال الخدمات الصحية، مما أسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمجتمع.

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