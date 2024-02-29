غدا ..الجلسة الختامية الرسمية للمؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبوظبي



أعلنت منظمة التجارة العالمية تأجيل الجلسة الختامية الرسمية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة الذي تستضيفه أبوظبي حاليا إلى الساعة الثانية ظهر يوم غد (الجمعة) بتوقيت الإمارات.

وأوضحت المنظمة بهذه المناسبة أنه سيتم عقد المؤتمر الصحفي الختامي مع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري ومعالي الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة للمنظمة وذلك بعد انتهاء الجلسة الختامية. جدير بالذكر أن منظمة التجارة العالمية الجهة الدولية الوحيدة متعددة الأطراف التي تشرف على قواعد التجارة بين الدول، وهي مكرسة لتمكين الدول الأعضاء من استخدام التجارة وسيلة لرفع مستويات المعيشة، وخلق فرص العمل، وتحسين حياة الأفراد حول العالم.. وينعقد المؤتمر الوزاري، وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في المنظمة، مرة كل عامين.

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