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جامعة خليفة و«ستراتا» تطوران روبوتاً لثقب أجزاء الطائرات

2/29/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طورت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع «ستراتا» للتصنيع، وهي شركة مساهمة لإنتاج أجزاء هياكل الطائرات، ومقرها مدينة العين «روبوتاً» للحفر والثقب الآلي لقطع الطائرات، وتم عرض المشروع خلال فعاليات يوم الابتكار بجامعة خليفة.

وضم فريق عمل جامعة خليفة المشارك في تطوير للروبوت الدكتور يحيى زويري، مدير مركز البحوث المتقدمة والابتكار في الجامعة، والباحث محمد الحلواني، والمهندسين إسلام شريف، وليث أبو عاصي، وبمشاركة طلاب الماجستير والدكتوراه عبدالرحمن يوسف، إسلام زايد، أسامة عبدالحي، ومحمد صلاح، وعبدالله سليمان.

وقال محمد الحلواني: «إن الروبوت الذي تم تطويره، بالتعاون مع شركة «ستراتا للتصنيع» يسهم بشكل فاعل في تحسين الدقة والجودة مقارنة بأساليب التصنيع التقليدية، حيث يتولى النظام الآلي المبتكر مهام الحفر الدقيق والمتسق في الوقت نفسه، وهو أمر بالغ الأهمية في مجال صناعة الطيران».

وأشار الحلواني إلى أن الروبوت أسهم في استبدال الطريقة اليدوية في حفر قطع أجزاء الطائرات إلى الطريقة الآلية مباشرة على خط الإنتاج، وبذلك يوفر الوقت والجهد في أعمال الحفر، إذ إن بعض أجزاء الطائرة، خصوصاً في الجناح، يصل طولها إلى 30 متراً، بالإضافة إلى دقة العمل وكفاءته، مضيفاً: «إن المشروع يعمل عليه فريق جامعة خليفة منذ 3 سنوات، وقد تم اعتماده العام الماضي، ويعمل حالياً بكفاءة على خطوط الإنتاج».

وحول أهمية التعاون بين الجامعات ومؤسسات التصنيع الحكومية والخاصة الهادفة إلى تنفيذ مشروعات مبتكرة، قال الحلواني: «إن إشراك الطلبة بجميع تخصصاتهم ودرجاتهم العلمية أمر ضروري، ويعتبر من أولويات قطاعي التعليم والتصنيع في الدولة، إذ تؤهل الطلبة لسوق العمل وتمنحهم الخبرات الأساسية والضرورية للحصول على فرصة عمل، بداية من طلبة البكالوريوس وحتى الدكتوراه، وبما يضيق الفجوة بين الدراسة والحياة العملية، بالإضافة إلى أن هذه المشروعات تعزز الإنتاج وتتماشى مع خطط التصنيع 2030 و2040، وبزيادة وجود الروبوتات وتطويعها للعمل».

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