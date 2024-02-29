كمبوديا: نسعى إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الإمارات

أكد وزير الدولة بوزارة التجارة في كمبوديا، تكريث كامرانج، أن كمبوديا تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الإمارات، مضيفا أنه يمكن لمنتجات كمبوديا أن توفر سلعاً استهلاكية أفضل لشعوب الشرق الأوسط، بما في ذلك للإماراتيين.

وتابع كامرانج: «باعتبارها مركزًا تجاريًا عالميًا ومركزًا ماليًا إقليميًا، يمكن لدولة الإمارات أيضًا توفير أفضل منصة لكمبوديا للاندماج في سلسلة التوريد الدولية». وذكر أن المركز التجاري بين كمبوديا والإمارات سيكون هو المفتاح لفتح العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وستكون مرحلة مهمة للترابط وتعزيز التجارة والاستثمار بين المجتمعات الصناعية والتجارية.

جاءت تصريحات تكريث كامرانج خلال الافتتاح والتشغيل الرسمي للمركز التجاري بين كمبوديا والإمارات، في أبوظبي، والذي يأتي كخطوة رئيسية في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين البلدين.

ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة كمبوديا حيز التنفيذ رسمياً خلال الفترة الماضية. وتستهدف الاتفاقية زيادة التدفقات التجارية وتوفير فرص للاستثمارات الاستراتيجية وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولتين، وذلك عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على ما يفوق 92% من السلع والمنتجات، وإلغاء الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين الوصول أمام صادرات الخدمات.

وتعدّ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا، الخامسة التي تدخل حيز التنفيذ، وتستهدف زيادة القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين الدولتين إلى مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030. وتنطلق الاتفاقية من العلاقات الثنائية المتنامية التي أثمرت عن تجاوز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكمبوديا 300 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وهو ما يعادل الرقم المسجل في الفترة نفسها من عام 2022، وبزيادة 30.5% عن الفترة نفسها من عام 2021.

وفي يونيو 2023، أبرمت الإمارات وكمبوديا اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بهدف مضاعفة التجارة البينية غير النفطية، وتستهدف الاتفاقية مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من 407 ملايين دولار في عام 2022 إلى مليار دولار في غضون 5 أعوام.

وقالت تشانغ تشينلينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وانرود»، إن «وانرود» ستقوم بدور وكالة التشغيل المعتمدة رسميًا للمركز التجاري الكمبودي الإماراتي، وهي ملتزمة بتعزيز التجارة والاستثمار على طول الحزام والطريق وحتى في جميع أنحاء العالم منذ إنشائها.

وتقع المراكز التجارية الثلاثة الأولى في دبي وأبوظبي، وستصبح هذه المراكز مؤسسات هامة للتبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين.





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