تباطؤ مؤشر التضخم في أمريكا إلى أقل مستوى منذ فبراير 2021

ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة في يناير، لكن الزيادة السنوية في التضخم هي الأقل منذ ثلاثة أعوام تقريبا، وهو ما يبقي خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو خيارا مطروحا.

وتباطأ معدل التضخم المفضل للفيدرالي الأمريكي لأقل مستوى منذ فبراير 2021 خلال الشهر الماضي، وفقاً لتوقعات المحللين.

وكشفت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الخميس، عن أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي سجل 2.4 % على أساس سنوي، متطابقاً مع توقعات الخبراء، وكانت القراءة السابقة سجلت 2.6 %. وعلى أساس شهري سجل 0.3 % وفقاً للتوقعات، فيما سجلت القراءة السابقة 0.2 % وعُدلت بالخفض إلى 0.1 %.

وعلى أساس سنوي لمدة 6 أشهر، ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية 2.5 % في يناير، متفوقة على هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 % بعد أن تخلفت عنه لفترة وجيزة في الشهرين السابقين.

وكشفت البيانات عن أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 % الشهر الماضي على أساس شهري، ومقابل 0.1 % في ديسمبر، وفقاً للتوقعات.

ومقارنةً بالعام الماضي، ارتفع المؤشر 2.8 % وفقاً للتوقعات ومقابل 2.9 % في ديسمبر.

وتباطأ نمو اقتصاد أمريكا إلى 3.2 % في الربع الرابع من العام 2023 دون التوقعات، التي كانت تشير إلى 3.3 % من 4.9 % في السابق.

وأظهرت أرقام مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة، الأربعاء، أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل أبطأ قليلاً في نهاية العام الماضي، إذ أدت مراجعة أرقام المخزونات بالخفض إلى التغطية على إنفاق الأسر والاستثمارات القوية.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية مراجعة بلغت 3.2 % في الربع الرابع، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 3.3 %، كما زاد الإنفاق الاستهلاكي نحو 3 %، وهو أسرع مما كان متوقعاً في البداية. وتمت مراجعة أرقام التضخم بزيادتها.

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