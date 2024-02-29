شراكة بين «دناتا للسفريات» و«تنمية المجتمع» لتعزيز برامج شهر العسل للمواطنين

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، توقيع مجموعة دناتا للسفريات اتفاقية شراكة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي لتوفير مجموعة جديدة من برامج سفر شهر العسل المخصصة للمواطنين. وتتماشى المبادرة المشتركة مع برنامج «أعراس دبي»، بهدف توفير الدعم للمقبلين على الزواج، وذلك ضمن مبادرات أجندة دبي الاجتماعية 33 الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري في دبي، وتخفيف الأعباء المالية عن الأزواج الجدد.



وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»: «سعدت بحضور توقيع مذكرة التفاهم بين مجموعة دناتا للسفريات وهيئة تنمية المجتمع بدبي، إلى جانب معالي حصة بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، لوضع أسس شراكة جديدة بين الطرفين. تنسجم هذه الشراكة مع مبادرة «أعراس دبي» الرامية إلى تعزيز التماسك الأسري من خلال تخفيف الأعباء المالية للمقبلين على الزواج، ما يعيد التأكيد على التزامنا بدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 لتعزيز مجتمع متماسك ومزدهر».

وحضر توقيع الاتفاقية، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وستيف ألين، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا، ووقع الاتفاقية راشد العوضي نائب رئيس أول مجموعة دناتا للسفريات، وحريز المر بن حريز، الرئيس التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، وبحضور عدد من كبار المسؤولين من هيئة تنمية المجتمع ومجموعة دناتا للسفريات.

وتقدم مجموعة دناتا للسفريات بموجب الاتفاقية، عروضاً خاصة وخصومات على السفر وخطط سداد مرنة والعديد من المزايا الأخرى للمواطنين الإماراتيين الراغبين في السفر إلى مجموعة من أشهر وجهات شهر العسل.

ويقدم برنامج «أعراس دبي» حزمة من المحفزات التي تساعد في خفض كلفة النفقات المرتبطة بالتخطيط للزواج، ما يساعد على وضع أسس قوية لدعم المقبلين على الزواج وبناء أسرهم من خلال مجموعة متنوعة من خدمات الدعم المالي والاجتماعي.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الاتفاقية تمثل إضافة مهمة لمبادرة «أعراس دبي»، مشددة على الدور المهم الذي تلعبه كافة المؤسسات والجهات العاملة في الدولة في تعزيز وتوسيع المبادرات المجتمعية، بما ينعكس إيجاباً على أفراد المجتمع، ويحقق أهداف أجندة دبي الاجتماعية.



وقالت: «من شأن هذا التعاون مع مجموعة دناتا للسفريات أن يعزز مميزات مبادرة أعراس دبي وخدماتها التي تغطي جميع تكاليف حفلات الزفاف لتخفيف الأعباء المالية، وبالتالي تشجيع المواطنين على تكوين أسر جديدة وتعزيز الاستقرار المجتمعي. ونتطلع إلى مشاركة مزيد من الشركات ورجال الأعمال في دعم هذه المبادرة وغيرها من المساعي المجتمعية التي تعزز التكافل الاجتماعي داخل الإمارة».

ومن جانبه قال راشد العوضي، نائب رئيس أول مجموعة دناتا للسفريات: «يتمحور تركيزنا في دناتا للسفريات دائماً على توفير منتجات وخدمات متميزة للمسافرين في دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان حصولهم على أقصى استفادة من رحلاتهم. ونحن فخورون بالعمل مع هيئة تنمية المجتمع بدبي لتسهيل سفر المواطنين لقضاء شهر العسل، ودعم جهود خطط التنمية في دبي في إطار أجندة دبي الاجتماعية 33. وستتضمن عروضنا المقرر إطلاقها خلال الأشهر المقبلة، خصومات إضافية، والتنقل الخاص من وإلى المطار، ودخول الصالات، وغير ذلك الكثير. وستتوفر هذه العروض حصرياً للمواطنين الإماراتيين ويمكن حجزها عبر قنوات دناتا للسفريات على الإنترنت وشبكتها الواسعة في مختلف أنحاء الدولة».

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