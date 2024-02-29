الإمارات للشحن الجوي تتوقع 8 % نمواً في عملياتها خلال 2024

توقعت الإمارات للشحن الجوي نمواً بنسبة تصل إلى 8 % في عملياتها خلال العام 2024.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، إن قطاع الشحن في دولة الإمارات يلعب دوراً حيوياً مع تحقيقه معدلات نمو مستمرة، مؤكداً الدور الأساسي الذي يلعبه قطاع الشحن الجوي في الإمارات على صعيد حركة التجارة العالمية.

وأوضح أن قطاع الشحن في الدولة حقق نتائج إيجابية خلال السنوات القليلة الماضية مع معدلات نمو تراوحت بين 20 % و25 % سنوياً، بفضل تمتع الدولة ببنية تحتية عالمية، إضافة إلى ربط جميع مطارات الدولة بالموانئ، وهو ما يسهل عمليات الشحن البحري- الجوي بين دولة الإمارات وجميع دول العالم.

140 وجهة

وأشار نبيل سلطان، إلى أن «الإمارات للشحن الجوي» تواصل دعم وتسهيل حركة التجارة العالمية منذ نحو أربعة عقود، وتخدم أكثر من 140 وجهة ضمن شبكة عالمية تغطي القارات الست، وتربط بين الأشخاص والشركات بالبضائع التي يحتاجونها من خلال بنية تحتية حديثة في محطتيها للشحن في مركزها الرئيسي بدبي.

وأكد أن أسطول «طيران الإمارات» يتجاوز 250 طائرة من طائرات الركاب «بوينج 777» و«إيرباص A380» وجميعها طائرات ذات جسم عريض بسعة شحن لكل طائرة لا تقل عن 20 طناً، مشيراً إلى أن 70 % من البضائع والسلع تنقل على طائرات نقل الركاب، والباقي على 11 طائرة شحن من طراز «بوينج 777F».

ولفت إلى أن الإمارات للشحن الجوي طوّرت على مر السنين قدراتها الرائدة في السوق في العديد من المجالات اللوجستية الجوية المتخصصة الرئيسية من خلال الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والمرافق والمعدات والموارد البشرية، مع استمرار العمل بالتعاون مع العملاء والشركاء لتطوير حلول عالية الكفاءة والفاعلية.



مركز لوجستي

وأشار إلى أن الإمارات للشحن الجوي تواصل العمل لتعزيز مكانة دبي كأكبر مركز لوجستي في العالم، وتوسيع أسطولها وشبكتها لتقديم خدمات أفضل للعملاء العالميين تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33.

وشدد نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن على أهمية المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن الحضور يهدف إلى دعم قطاع الشحن ورفع مقترحات للمنظمة بالتحديات التي يواجها قطاع النقل والشحن باعتباره من القطاعات الفاعلة والمؤثرة في حركة التجارة العالمية.

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