30 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في فبراير

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة قوية خلال تداولات شهر فبراير الجاري بقيمة تربو على 30 مليار درهم، فيما نجح سوق دبي المالي في الصعود للشهر الرابع على التوالي محققاً أكبر وتيرة مكاسب شهرية منذ يوليو الماضي.

وتوزعت السيولة خلال شهر فبراير بواقع 22.07 مليار درهم في سوق أبوظبي و7.9 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 9.2 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 488.9 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي العام بنسبة 3.35% خلال الشهر الماضي ليغلق عند 4308.77 نقطة، مسجلاً بذلك أكبر نسبة صعود منذ صعوده بأكثر من 7% في يوليو الماضي.

وأنهى مؤشر "فادكس 15" تداولات شهر فبراير عند مستوى 9118.52 نقطة، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بالغاً نحو 9254.81 نقطة. وصعد مؤشر القطاع العقاري بنسبة 5.92% فيما زاد مؤشر السلع الاستهلاكية بنحو 3.5%.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من تداولات سوق أبوظبي خلال فبراير بنحو 4.3 مليار درهم ليقفل عند 400 درهم، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً نحو 1.8 مليار درهم، ثم "الدار العقارية" بنحو 1.37%.

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط في سوق دبي جاذباً نحو 1.5 مليار درهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" بسيولة 1.4 مليار درهم، تلاه "دبي الإسلامي بنحو 804.9 مليون درهم.

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