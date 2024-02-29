البطائح يستعيد النغمة و يصطاد النمور بثنائية الكاميروني اناتول

استعاد البطائح نغمة الفوز وعاد من ملعب كلباء بفوز غالِ بعد ان اصطاد النمور بنتيجة 2-1 جاءت عن طريق النجم الكاميروني اناتول

بيرتدند

في الدقيقتين 45+1 ، 63 ، فيما احرز لكلباء الذي بادر بالتسجيل الإيراني مهدي قائدي في الدقيقة 37 ، ليرفع الراقي رصيده الى 19 نقطة صاعداً للمركز السابع فيما تجمد كلباء عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر ، وتضع الهزيمة مدرب النمور الإيراني فرهاد مجيدي في وضعية حرجة بعد تلقيه الخسارة الثامنة في الدوري.

وساد الحذر الشديد انطلاقة اللقاء وتخوف من قبل لاعبي الفريقين خشية اهتزاز الشباك في وقت مبكر مما يربك حسابات الأجهزة الفنية لكل فريق ، وحاول لاعبي كلباء فتح ثغرات وسط دفاعات الضيوف عن طريق المزعج مهدي قائدي وفي المقابل اعتمد البطائح على المرتدات لتشهد الدقيقة 37 اول اهداف اللقاء عن طريق قائدي الذي نجح في هز شباك حارس الراقي درويش محمد بعد مجهود فردي

، لكن الضيوف عدلوا النتيجة قبيل التوجه لغرف الملابس عن طريق المزعج اناتول عبر رأسية محكمة في الدقيقة 46+1 ، لينتهي الشوط الأول بتعادل إيجابي بهدف .

وخلال شوط المدربين ضغط كلباء منذ البداية بغية احراز هدف التعديل لكن البطائح استغل احدى المرتدات ويتمكن نجم اللقاء اناتول من توقيع هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه بعد أن تلاعب بمدافعي كلباء محمد سبيل وجوستافو مودعاً الكرة مرمى الحارس عيسى الهوتي في الدقيقة 63 ، لتنتهي المباراة بفوز البطائح 2-1 .

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