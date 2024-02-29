ما معايير الأمم المتحدة لإعلان المجاعة الوشيكة في غزة؟

تستخدم الأمم المتحدة، التي تخشى مجاعة واسعة النطاق تكاد تكون حتمية شمالي قطاع غزة، معايير صارمة لإعلان المجاعة في منطقة معيّنة. وبعد خمسة أشهر على اندلاع الحرب، يشعر سكّان غزة باليأس إزاء قلّة المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، حيث يقول البعض إنّهم يلجؤون إلى أكل أوراق الشجر وعلف الماشية.

ومن أجل الإعلان عن مجاعة، تعتمد الأمم المتحدة على وكالاتها المتخصّصة التي تتخذ من روما مقرّاً، مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) اللذين تعتمدان من جانبهما على هيئة فنية تُسمى «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» (IPC).

وتُجري هذه الهيئة تحليلاً لشدّة انعدام الأمن الغذائي على سلم مبني على معايير دولية ويقوم بتصنيفه.

ما المجاعة؟

المجاعة هي حالة من الحرمان الشديد من الغذاء، تتميّز بمستويات من الجوع والموت والعوز وسوء التغذية الحاد.

وتقدّر الأمم المتحدة أنّ 2,2 مليون شخص، أي الغالبية العظمى من سكّان غزة، معرّضون لخطر المجاعة، خصوصاً في شمال القطاع حيث بات ايصال المساعدات شبه مستحيل بسبب الدمار الهائل والمعارك والقصف وأعمال النهب.

وقال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو، أمام مجلس الأمن الدولي: «ما لم يحدث أي تغيير، فإن شمال غزة يواجه مجاعة وشيكة».

من جهته، قال نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ماوريتسيو مارتينا: «في السيناريو الأكثر ترجيحاً، سوف ينهار الإنتاج الزراعي في الشمال بحلول مايو 2024».

ووفقاً للجمعية الفلسطينية للتنمية الزراعية، دمّرت القوات الإسرائيلية ربع المزارع في شمال قطاع غزة بشكل كامل.

وفي رسالة أرسلها منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إلى مجلس الأمن الدولي في 22 فبراير، دعا المجلس إلى «ضمان احترام القانون الإنساني، بما في ذلك خطر استخدام تجويع السكّان المدنيين كأداة للحرب».

كيف تُقاس المجاعة؟

تعدّ المجاعة المرحلة الأكثر خطورة في إطار مقياس انعدام الأمن الغذائي الحاد وفق «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، الذي يعدّد خمس مراحل: المرحلة الأولى (حد أدنى)، المرحلة الثانية (إجهاد)، المرحلة الثالثة (أزمة)، المرحلة الرابعة (طوارئ)، وأخيراً المرحلة الخامسة (كارثة/مجاعة).

ويتمّ بلوغ المرحلة الخامسة عندما تستوفي منطقة معيّنة جميع المعايير التالية:

- يواجه 20 في المئة على الأقل من الأُسر نقصاً حاداً في الغذاء.

- يعاني 30 في المئة من الأطفال على الأقل من نقص التغذية الحاد.

- يموت كل يوم شخصان على الأقل من كلّ 10 آلاف شخص، أو ما لا يقل عن أربعة أطفال دون سنّ الخامسة من كلّ 10 آلاف طفل، بسبب الجوع أو بسبب التفاعل بين سوء التغذية والمرض.

وفي هذا الإطار، حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، هذا الأسبوع، من أنّ النقص الحاد المستمرّ في الغذاء قد يؤدي إلى انفجار معدّل وفيات الرضّع في غزّة، حيث يعاني طفل من كلّ ستة أطفال تحت سنّ الثانية من سوء التغذية الحاد.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الثلاثاء، عن وفاة ستة أطفال نتيجة سوء التغذية.

أسباب المجاعة

الأسباب الرئيسية للمجاعة هي التالية:

- الكوارث الطبيعية: جفاف، فيضانات، أعاصير، زلازل، حشرات ضارّة (جراد وغيرها) التي تؤثّر على توفّر الغذاء والحصول عليه.

- الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى تعطيل تجارة المواد الغذائية، وارتفاع وتقلّب أسعار الغذاء.

- الاستجابات الإنسانية غير الكافية في مواجهة أزمة ما، وعندما لا يكون تسليم المساعدات كافياً أو سريعاً بما فيه الكفاية أو منسّقاً بشكل جيّد.

- وأخيراً النزاعات المسلّحة التي تؤدي إلى نزوح السكّان ومواجهتهم نقص الغذاء كما هي الحال في غزّة.

وتتجلّى هذه الحالة لدى أبو جبريل، وهو مزارع فلسطيني يبلغ من العمر 60 عاماً، نزح إلى مخيّم جباليا.

كي لا يموت من الجوع، قرّر التضحية بآخر ما يملك، أي حصانَيه اللذين ذبحهما وطبخ لحمهما. وقال، الأسبوع الماضي: «لا خيار أمامنا إلّا ذبح الحصان لإطعام الأطفال».

وأضاف: «الجوع يقتلنا» الآن، بعدما دمّرت الحرب منزله وحقوله.

من يعلن المجاعة؟

بمجرّد استيفاء المعايير التي حدّدها «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، يبقى على الأطراف المعنية على مستوى الدولة، مثل السلطات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، إعلان المجاعة.

وقالت هيئة «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، اليوم، إنّ «عملية التحليل التالية بشأن غزة يجب أن تنتهي خلال النصف الأول من شهر مارس».

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