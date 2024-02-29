محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة مسري بن عتيج بالعرطي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الخميس) واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى مسري بن عتيج بالعرطي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
وقدّم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، الذين أعربوا عن بالغ امتنانهم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، راجين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه ويمتعه بموفور الصحة والعافية.
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