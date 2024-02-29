واشنطن تطلب معلومات عاجلة عن حادث شمالي غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تسعى بشكل عاجل للحصول على معلومات حول ما حدث في شمال غزة اليوم.

وأوضحت السلطات الصحية أن أكثر من 100 فلسطيني قُتلوا برصاص القوات الإسرائيلية في أثناء انتظارهم تسلُّم المساعدات، مضيفةً أن الحادث يسلط الضوء على الضرورة الملحَّة لاتفاق الرهائن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تدرك أن إسرائيل تجري تحقيقاً في الحادث، مشيراً إلى أن واشنطن ستضغط من أجل الحصول على إجابات.

وأضاف أن واشنطن تواصل التوضيح لإسرائيل أنه يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة.

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