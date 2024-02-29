أمير قطر يبحث مع الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 29 - 2 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من بايدن جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وجهود قطر الهادفة للتوصل لاتفاق لإيقاف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.
وذكر البيان أن الجانبين بحثا أيضا العلاقات الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها كما ناقشا المستجدات الإقليمية والدولية. (النهاية)
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