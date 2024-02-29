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أمير قطر يبحث مع الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع في غزة

2/29/2024 2:42:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 29 - 2 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من بايدن جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وجهود قطر الهادفة للتوصل لاتفاق لإيقاف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.
وذكر البيان أن الجانبين بحثا أيضا العلاقات الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها كما ناقشا المستجدات الإقليمية والدولية. (النهاية)

س س س / م ع ع




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