استشهاد شاب فلسطيني وإصابة شقيقين له برصاص الاحتلال قرب (الخليل)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 29 - 2 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الخميس استشهاد شاب فلسطيني وإصابة شقيقين له برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة (بيت عوا) بمحافظة (الخليل) جنوب الضفة الغربية.
من جهتها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها تسلمت شهيدا ومصابين اثنين من قوات الاحتلال على مدخل البلدة ونقلتهم إلى المستشفى.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الشهيد والمصابين أشقاء مشيرة إلى أن أحد الجريحين أصيب بثلاث رصاصات في البطن والصدر والأطراف وجراحه "خطرة" أما المصاب الآخر فجروحه "طفيفة".
على جانب آخر قالت وسائل إعلامية في الكيان الإسرائيلي المحتل أن مستوطنين اثنين قتلا في عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من مستوطنة (عيله) المقامة على أراضي جنوب مدينة (نابلس) بالضفة الغربية مساء اليوم مؤكدة في الوقت نفسه استشهاد منفذها.
وذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) العبرية على موقعها الإلكتروني أن أحد القتيلين في العشرينيات من العمر والآخر في الأربعينيات زاعمة أن جيش الاحتلال يقوم بعمليات بحث وتفتيش في المنطقة وأنه طلب من سكان المستوطنة البقاء في منازلهم.
في المقابل أشارت مصادر محلية في مخيم (قلنديا) للاجئين شرق (القدس) إلى أن منفذ العملية يدعى محمد مناصرة (31 عاما) فيما لم تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية خبر استشهاده. (النهاية)
ن ق / م ع ع
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