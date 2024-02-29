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استشهاد شاب فلسطيني وإصابة شقيقين له برصاص الاحتلال قرب (الخليل)

2/29/2024 2:42:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 29 - 2 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الخميس استشهاد شاب فلسطيني وإصابة شقيقين له برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة (بيت عوا) بمحافظة (الخليل) جنوب الضفة الغربية.
من جهتها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها تسلمت شهيدا ومصابين اثنين من قوات الاحتلال على مدخل البلدة ونقلتهم إلى المستشفى.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الشهيد والمصابين أشقاء مشيرة إلى أن أحد الجريحين أصيب بثلاث رصاصات في البطن والصدر والأطراف وجراحه "خطرة" أما المصاب الآخر فجروحه "طفيفة".
على جانب آخر قالت وسائل إعلامية في الكيان الإسرائيلي المحتل أن مستوطنين اثنين قتلا في عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من مستوطنة (عيله) المقامة على أراضي جنوب مدينة (نابلس) بالضفة الغربية مساء اليوم مؤكدة في الوقت نفسه استشهاد منفذها.
وذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) العبرية على موقعها الإلكتروني أن أحد القتيلين في العشرينيات من العمر والآخر في الأربعينيات زاعمة أن جيش الاحتلال يقوم بعمليات بحث وتفتيش في المنطقة وأنه طلب من سكان المستوطنة البقاء في منازلهم.
في المقابل أشارت مصادر محلية في مخيم (قلنديا) للاجئين شرق (القدس) إلى أن منفذ العملية يدعى محمد مناصرة (31 عاما) فيما لم تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية خبر استشهاده. (النهاية)

ن ق / م ع ع




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