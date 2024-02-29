Friday, 01 March 2024 12:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(برقان) الكويتي يخسر أمام (عمان) العماني بنتيجة (25 - 28) في البطولة الخليجية لكرة اليد

2/29/2024 2:42:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 29 - 2 (كونا) -- خسر نادي (برقان) الكويتي أمام نظيره (عمان) العماني بنتيجة (25 - 28) في مباراة أقيمت بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد في نسختها ال40.
وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم (عمان) بنتيجة (14 - 12) وحاول فريق (برقان) العودة للمباراة في الشوط الثاني إلا أنه لم يحالفه الحظ لتنتهي المباراة لصالح الفريق العماني.
وفي المجموعة ذاتها تغلب (العربي) القطري على نظيره (الدير) البحريني بنتيجة (27 - 24).
ويتصدر بذلك (العربي) القطري ترتيب المجموعة بست نقاط يليه (الدير) البحريني بأربع نقاط و(عمان) العماني بنقطتين بينما يأتي (برقان) الكويتي دون نقاط في المركز الرابع.
من جانبه يلعب نادي (الكويت) الكويتي مع نظيره (الشباب) البحريني غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.
يذكر أن نادي (العربي) القطري يستضيف البطولة التي تستمر منافساتها حتى الخامس من مارس المقبل بمشاركة ثمانية فرق حيث تم توزيعها على مجموعتين ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.
وتضم المجموعة الأولى (العربي) القطري و(برقان) الكويتي و(الدير) البحريني و(عمان) العماني فيما تضم المجموعة الثانية (الريان) القطري و(الكويت) الكويتي و(الشباب) البحريني ومليحة (الإماراتي). (النهاية)

س س س / م ع ع




MENAFN29022024000071011013ID1107918889

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث