(برقان) الكويتي يخسر أمام (عمان) العماني بنتيجة (25 - 28) في البطولة الخليجية لكرة اليد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 29 - 2 (كونا) -- خسر نادي (برقان) الكويتي أمام نظيره (عمان) العماني بنتيجة (25 - 28) في مباراة أقيمت بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد في نسختها ال40.
وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم (عمان) بنتيجة (14 - 12) وحاول فريق (برقان) العودة للمباراة في الشوط الثاني إلا أنه لم يحالفه الحظ لتنتهي المباراة لصالح الفريق العماني.
وفي المجموعة ذاتها تغلب (العربي) القطري على نظيره (الدير) البحريني بنتيجة (27 - 24).
ويتصدر بذلك (العربي) القطري ترتيب المجموعة بست نقاط يليه (الدير) البحريني بأربع نقاط و(عمان) العماني بنقطتين بينما يأتي (برقان) الكويتي دون نقاط في المركز الرابع.
من جانبه يلعب نادي (الكويت) الكويتي مع نظيره (الشباب) البحريني غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.
يذكر أن نادي (العربي) القطري يستضيف البطولة التي تستمر منافساتها حتى الخامس من مارس المقبل بمشاركة ثمانية فرق حيث تم توزيعها على مجموعتين ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.
وتضم المجموعة الأولى (العربي) القطري و(برقان) الكويتي و(الدير) البحريني و(عمان) العماني فيما تضم المجموعة الثانية (الريان) القطري و(الكويت) الكويتي و(الشباب) البحريني ومليحة (الإماراتي). (النهاية)
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