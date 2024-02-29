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وزير الإعلام البحريني يطلق شعار فعاليات المنامة عاصمة الإعلام العربي 2024

2/29/2024 2:42:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 29 - 2 (كونا) -- أطلق وزير الإعلام البحريني الدكتور رمزان النعيمي اليوم الخميس شعار فعاليات "المنامة عاصمة الإعلام العربي 2024" مؤكدا أن اختيار المنامة لاستضافة هذا الحدث العربي المهم يجسد حجم الثقة في قدرات المملكة وإمكانياتها الإعلامية.
جاء ذلك في احتفال أقيم بمجمع وزارة الإعلام بحضور عدد من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية لدى البحرين ومجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية ورؤساء تحرير الصحف المحلية ونخبة من الإعلاميين والصحفيين العرب المتواجدين في المملكة للمشاركة في تغطية سباق جائزة البحرين الكبرى لفورمولا 1.
وأكد وزير الإعلام البحريني خلال الاحتفال أن اختيار "المنامة عاصمة الإعلام العربي 2024 جاء ترجمة لمدى التقدير العربي لما وصل إليه قطاع الإعلام في مملكة البحرين من مكانة رائدة إقليميا ودوليا وما يشهده من تطور على المستويات كافة في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة".
وقال إن قرار مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية ال53 التي أقيمت بالعاصمة المغربية الرباط في يونيو عام 2023 جسد الإعجاب بما تحرص عليه البحرين من تقديم رسالة إعلامية رصينة تلتزم بأخلاقيات المهنة وتحافظ على الهوية العربية والإسلامية الأصيلة وتتمسك بالدفاع عن قضايا الأمة العربية العادلة.
وأكد أن "البحرين تشهد في ظل العهد الزاهر للملك نهضة إعلامية واسعة النطاق مستمدة الحافز من أجواء الحريات والانفتاح التي جاءت بها المسيرة التنموية الشاملة بقيادته مما أتاح للإعلام فضاءات أوسع في التعبير عن كل القضايا في إطار من المسؤولية الوطنية. كما عزز من دور وسائل الإعلام تجاه المجتمع والإسهام في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها المملكة في كل القطاعات".
وبين أن الشعار الذي تم اختياره للتعبير عن الحدث يتضمن جملة "هنا البحرين 2024.. المنامة عاصمة الإعلام العربي" وتتوسطهفي الأعلى صورة الميكرفون وذلك لما يمثله الميكرفون من رمزية تجسد استخداماته في جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن اختيار تعبير "هنا البحرين" في الشعار جاء لكونها أول كلمات تكرر بثها عبر الأثير قبيل انطلاق أول بث إذاعي في مملكة البحرين عام 1940 كما أنه يرمز إلى شعار إذاعة البحرين الرسمي خلال افتتاحها في عام 1955 بالإضافة إلى رمزيته في المجال الصحفي كونه يشير إلى اسم مجلة "هنا البحرين" التي صدرت لأول مرة عام 1957.
وأضاف أنه يرمز أيضا إلى المجال التلفزيوني في إشارة للبرامج التلفزيونية التي أنتجها على مدى سنوات بهذا المسمى وما تزال مستمرة حتى الآن.
وأشار إلى أن وزارة الإعلام استعدت لهذه المناسبة بوضع خطة عمل شاملة تتضمن مجموعة متنوعة من المبادرات والأنشطة والفعاليات على مدى العام 2024 وحرصت على أن يكون ذلك بما يتناسب مع أهمية الحدث وموقع المنامة كعاصمة للإعلام العربي.
ولفت إلى أن الوزارة ستسخر كل طاقتها وخبراتها لضمان أن يتناسب مستوى التنظيم والاستضافة مع مكانة مملكة البحرين الرائدة في المجال الإعلامي ودورها الحيوي عربيا وعالميا.
وقال وزير الإعلام إن مملكة البحرين بشكل عام ومدينة المنامة على وجه الخصوص ستكون على مدار العام 2024 قبلة إعلامية مميزة وستستضيف العديد من الأنشطة والفعاليات التي تناقش واقع ومستقبل الإعلام العربي والمستجدات في الإنتاج الإعلامي في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة وانتشار الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي كما ستجري مناقشة سبل الارتقاء بالكوادر الإعلامية العربية وتأهيلها لتكون قادرة على التعامل مع تحديات الحاضر والمستقبل.
وأضاف أن الحدث يمثل فرصة عظيمة للتعريف بالصورة الحضارية لمملكة البحرين وما أنجزته في المجال التنموي ولتسليط الضوء على ماتتبناه من سياسات حكيمة بفضل قيادتها في دعم نشر وترسيخ السلام والتعايش الإنساني بالإضافة إلى التعريف بما لديها من قدرات إعلامية وتنظيمية كبيرة.
ولفت إلى أن تزامن اختيار المنامة عاصمة للإعلام العربي 2024 مع استضافة مملكة البحرين للقمة العربية ال33 سيضع مملكة البحرين في قلب الاهتمام.
كما أكد أنه سيزيد من حجم المسؤولية في تقديم أنشطة وفعاليات تتناسب مع هذا الحدث الكبير وبالشكل الذي يسهم في تحقيق نقلة نوعية في العمل العربي المشترك في جميع المجالات ومن بينها الإعلام.
وأوضح أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارة الإعلام والجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة وأن الجميع يعمل كفريق واحد حتى يكون هذا العام الإعلامي العربي أكثر تميزا وأن تكون المنامة منارة إعلامية مشرقة ومضيئة في سماء العالم العربي.
وأعرب عن تقديره واعتزازه بجهود كل المشاركين والمتعاونين وتفانيهم من أجل نجاح الحدث كما عبر عن خالص التقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس وزراء الإعلام العرب على اختيار المنامة عاصمة للإعلام العربي 2024 وعلى الدعم المستمر والتنسيق المشترك مع وزارة الإعلام من أجل ضمان نجاح الحدث في تحقيق أهدافه. (النهاية)


خ ن ع / ه س ص



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