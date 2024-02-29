وزير الإعلام البحريني يطلق شعار فعاليات المنامة عاصمة الإعلام العربي 2024

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- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 29 - 2 (كونا) -- أطلق وزير الإعلام البحريني الدكتور رمزان النعيمي اليوم الخميس شعار فعاليات "المنامة عاصمة الإعلام العربي 2024" مؤكدا أن اختيار المنامة لاستضافة هذا الحدث العربي المهم يجسد حجم الثقة في قدرات المملكة وإمكانياتها الإعلامية.
جاء ذلك في احتفال أقيم بمجمع وزارة الإعلام بحضور عدد من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية لدى البحرين ومجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية ورؤساء تحرير الصحف المحلية ونخبة من الإعلاميين والصحفيين العرب المتواجدين في المملكة للمشاركة في تغطية سباق جائزة البحرين الكبرى لفورمولا 1.
وأكد وزير الإعلام البحريني خلال الاحتفال أن اختيار "المنامة عاصمة الإعلام العربي 2024 جاء ترجمة لمدى التقدير العربي لما وصل إليه قطاع الإعلام في مملكة البحرين من مكانة رائدة إقليميا ودوليا وما يشهده من تطور على المستويات كافة في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة".
وقال إن قرار مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية ال53 التي أقيمت بالعاصمة المغربية الرباط في يونيو عام 2023 جسد الإعجاب بما تحرص عليه البحرين من تقديم رسالة إعلامية رصينة تلتزم بأخلاقيات المهنة وتحافظ على الهوية العربية والإسلامية الأصيلة وتتمسك بالدفاع عن قضايا الأمة العربية العادلة.
وأكد أن "البحرين تشهد في ظل العهد الزاهر للملك نهضة إعلامية واسعة النطاق مستمدة الحافز من أجواء الحريات والانفتاح التي جاءت بها المسيرة التنموية الشاملة بقيادته مما أتاح للإعلام فضاءات أوسع في التعبير عن كل القضايا في إطار من المسؤولية الوطنية. كما عزز من دور وسائل الإعلام تجاه المجتمع والإسهام في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها المملكة في كل القطاعات".
وبين أن الشعار الذي تم اختياره للتعبير عن الحدث يتضمن جملة "هنا البحرين 2024.. المنامة عاصمة الإعلام العربي" وتتوسطهفي الأعلى صورة الميكرفون وذلك لما يمثله الميكرفون من رمزية تجسد استخداماته في جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن اختيار تعبير "هنا البحرين" في الشعار جاء لكونها أول كلمات تكرر بثها عبر الأثير قبيل انطلاق أول بث إذاعي في مملكة البحرين عام 1940 كما أنه يرمز إلى شعار إذاعة البحرين الرسمي خلال افتتاحها في عام 1955 بالإضافة إلى رمزيته في المجال الصحفي كونه يشير إلى اسم مجلة "هنا البحرين" التي صدرت لأول مرة عام 1957.
وأضاف أنه يرمز أيضا إلى المجال التلفزيوني في إشارة للبرامج التلفزيونية التي أنتجها على مدى سنوات بهذا المسمى وما تزال مستمرة حتى الآن.
وأشار إلى أن وزارة الإعلام استعدت لهذه المناسبة بوضع خطة عمل شاملة تتضمن مجموعة متنوعة من المبادرات والأنشطة والفعاليات على مدى العام 2024 وحرصت على أن يكون ذلك بما يتناسب مع أهمية الحدث وموقع المنامة كعاصمة للإعلام العربي.
ولفت إلى أن الوزارة ستسخر كل طاقتها وخبراتها لضمان أن يتناسب مستوى التنظيم والاستضافة مع مكانة مملكة البحرين الرائدة في المجال الإعلامي ودورها الحيوي عربيا وعالميا.
وقال وزير الإعلام إن مملكة البحرين بشكل عام ومدينة المنامة على وجه الخصوص ستكون على مدار العام 2024 قبلة إعلامية مميزة وستستضيف العديد من الأنشطة والفعاليات التي تناقش واقع ومستقبل الإعلام العربي والمستجدات في الإنتاج الإعلامي في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة وانتشار الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي كما ستجري مناقشة سبل الارتقاء بالكوادر الإعلامية العربية وتأهيلها لتكون قادرة على التعامل مع تحديات الحاضر والمستقبل.
وأضاف أن الحدث يمثل فرصة عظيمة للتعريف بالصورة الحضارية لمملكة البحرين وما أنجزته في المجال التنموي ولتسليط الضوء على ماتتبناه من سياسات حكيمة بفضل قيادتها في دعم نشر وترسيخ السلام والتعايش الإنساني بالإضافة إلى التعريف بما لديها من قدرات إعلامية وتنظيمية كبيرة.
ولفت إلى أن تزامن اختيار المنامة عاصمة للإعلام العربي 2024 مع استضافة مملكة البحرين للقمة العربية ال33 سيضع مملكة البحرين في قلب الاهتمام.
كما أكد أنه سيزيد من حجم المسؤولية في تقديم أنشطة وفعاليات تتناسب مع هذا الحدث الكبير وبالشكل الذي يسهم في تحقيق نقلة نوعية في العمل العربي المشترك في جميع المجالات ومن بينها الإعلام.
وأوضح أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارة الإعلام والجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة وأن الجميع يعمل كفريق واحد حتى يكون هذا العام الإعلامي العربي أكثر تميزا وأن تكون المنامة منارة إعلامية مشرقة ومضيئة في سماء العالم العربي.
وأعرب عن تقديره واعتزازه بجهود كل المشاركين والمتعاونين وتفانيهم من أجل نجاح الحدث كما عبر عن خالص التقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس وزراء الإعلام العرب على اختيار المنامة عاصمة للإعلام العربي 2024 وعلى الدعم المستمر والتنسيق المشترك مع وزارة الإعلام من أجل ضمان نجاح الحدث في تحقيق أهدافه. (النهاية)
خ ن ع / ه س ص
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