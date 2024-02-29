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البرلمان العربي يدين بشدة قصف الاحتلال الاسرائيلي الفلسطينيين العزل في غزة

2/29/2024 2:42:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 29 - 2 (كونا) -- أدان البرلمان العربي اليوم الخميس بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق فلسطينيين عزل في دوار النابلسي بقطاع غزة عند انتظارهم مساعدات اغاثية مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الأطفال والنساء والشيوخ.
وندد البرلمان العربي في بيان له بالصمت الدولي "المخزي" على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدم ردعه ومحاسبته على جرائمه واصفا جريمته ب"المشينة واللاأخلاقية "وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وحث البرلمانات الدولية والإقليمية والأوروبية كذلك على الضغط على حكوماتها للتحرك في جميع المحافل الدولية للوقوف إلي جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع انواع الجرائم.
كما دعا إلى ضرورة محاسبة كيان الاحتلال الاسرائيلي ومسؤوليه ومثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذى يمارس بحق الشعب الفلسطيني.
وقصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدنيين فلسطينيين عزل كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية في (دوار النابلسي) بشمالي غزة ما أدى إلى استشهاد أكثر من 70 فلسطينيا وإصابة المئات. (النهاية)

م ف م / ه س ص



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