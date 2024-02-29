البرلمان العربي يدين بشدة قصف الاحتلال الاسرائيلي الفلسطينيين العزل في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 29 - 2 (كونا) -- أدان البرلمان العربي اليوم الخميس بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق فلسطينيين عزل في دوار النابلسي بقطاع غزة عند انتظارهم مساعدات اغاثية مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الأطفال والنساء والشيوخ.
وندد البرلمان العربي في بيان له بالصمت الدولي "المخزي" على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدم ردعه ومحاسبته على جرائمه واصفا جريمته ب"المشينة واللاأخلاقية "وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وحث البرلمانات الدولية والإقليمية والأوروبية كذلك على الضغط على حكوماتها للتحرك في جميع المحافل الدولية للوقوف إلي جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع انواع الجرائم.
كما دعا إلى ضرورة محاسبة كيان الاحتلال الاسرائيلي ومسؤوليه ومثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذى يمارس بحق الشعب الفلسطيني.
وقصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدنيين فلسطينيين عزل كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية في (دوار النابلسي) بشمالي غزة ما أدى إلى استشهاد أكثر من 70 فلسطينيا وإصابة المئات. (النهاية)
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