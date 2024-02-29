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سمو رئيس مجلس الوزراء: التزام راسخ بدعم الشباب وتشجيع إبداعاتهم فهم صناع الريادة ومنبع الإلهام

2/29/2024 2:42:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 2 (كونا) -- أكد سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس الالتزام "الراسخ" بدعم الشباب وتشجيع إبداعاتهم باعتبارهم "صناع الريادة ومنبع الإلهام ومعين الطاقة الذي لا ينضب".
جاء ذلك في كلمة لسموه نقلها حساب مركز التواصل الحكومي عبر منصة (اكس - تويتر سابقا) بمناسبة الإعلان عن فتح باب التسجيل في النسخة السادسة من جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي بمجالاتها الثمانية.
وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء أن جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي "تؤكد التزامنا الراسخ بدعم الشباب وتشجيع إبداعاتهم المميزة في مختلف المجالات وتجسد إيماننا بأنكم شباب الكويت القوة الحقيقية وراء الإبداع والشغف والعزيمة التي تدفع وطننا نحو مستقبل مشرق".
وأوضح سموه أن الشباب هم صناع الريادة ومنبع الإلهام ومعين الطاقة الذي لا ينضب "فبعطائكم والتزامكم وإنجازاتكم نستطيع تحقيق كافة أهداف رؤية الكويت 2035 وهدفنا الأسمى هو دعمكم لتحقيق الطموحات والأحلام التي ترتقي بالوطن وتسهم في نهضة كويتنا الغالية".
وتتضمن الجائزة ثمانية مجالات تعنى بالتنمية المجتمعية واستدامتها وهي (ريادة الأعمال) و(البيئة) و(العلوم والتكنولوجيا) و(الثقافة والآداب) و(العمل التطوعي) و(العلوم الشرعية) و(الفنون) إضافة إلى مجال (الإعلام).
وتستهدف الجائزة الشباب من الفئة العمرية (من 18 إلى 35 سنة) ويستمر التسجيل فيها لمدة شهر واحد عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للشباب. (النهاية)

ع ع / م ص ع


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