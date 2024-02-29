سمو رئيس مجلس الوزراء: التزام راسخ بدعم الشباب وتشجيع إبداعاتهم فهم صناع الريادة ومنبع الإلهام

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 2 (كونا) -- أكد سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس الالتزام "الراسخ" بدعم الشباب وتشجيع إبداعاتهم باعتبارهم "صناع الريادة ومنبع الإلهام ومعين الطاقة الذي لا ينضب".
جاء ذلك في كلمة لسموه نقلها حساب مركز التواصل الحكومي عبر منصة (اكس - تويتر سابقا) بمناسبة الإعلان عن فتح باب التسجيل في النسخة السادسة من جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي بمجالاتها الثمانية.
وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء أن جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي "تؤكد التزامنا الراسخ بدعم الشباب وتشجيع إبداعاتهم المميزة في مختلف المجالات وتجسد إيماننا بأنكم شباب الكويت القوة الحقيقية وراء الإبداع والشغف والعزيمة التي تدفع وطننا نحو مستقبل مشرق".
وأوضح سموه أن الشباب هم صناع الريادة ومنبع الإلهام ومعين الطاقة الذي لا ينضب "فبعطائكم والتزامكم وإنجازاتكم نستطيع تحقيق كافة أهداف رؤية الكويت 2035 وهدفنا الأسمى هو دعمكم لتحقيق الطموحات والأحلام التي ترتقي بالوطن وتسهم في نهضة كويتنا الغالية".
وتتضمن الجائزة ثمانية مجالات تعنى بالتنمية المجتمعية واستدامتها وهي (ريادة الأعمال) و(البيئة) و(العلوم والتكنولوجيا) و(الثقافة والآداب) و(العمل التطوعي) و(العلوم الشرعية) و(الفنون) إضافة إلى مجال (الإعلام).
وتستهدف الجائزة الشباب من الفئة العمرية (من 18 إلى 35 سنة) ويستمر التسجيل فيها لمدة شهر واحد عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للشباب. (النهاية)
ع ع / م ص ع
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