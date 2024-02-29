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دولة الكويت تشارك في أعمال الدورة الـ43 للجنة الوزارية للمرأة العربية

2/29/2024 2:42:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 2 (كونا) -- شاركت دولة الكويت في أعمال الدورة الـ43 للجنة الوزارية للمرأة العربية والاجتماع العربي التحضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في دورتها الـ68 والذي عقدته جامعة الدول العربية على مدار يومين برئاسة سلطنة عمان.
ومثلت دولة الكويت في الاجتماع الذي عقد (عن بعد) الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة الدكتورة مريم العازمي نيابة عن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري.
وناقش الاجتماع الذي حضره الوزراء المعنيون من الدول العربية وضع وحماية المرأة وتمكينها من أجل تعزيز دورها القيادي في الأسرة والمجتمع ودعم مشاركتها الكاملة والفعالة في صنع القرار في جميع المجالات. بحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الخميس.
كما ناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في (الجامعة العربية) السفيرة هيفاء أبو غزالة سبل (تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة).
وحضر الاجتماع عدد من القياديين في (الشؤون) إضافة إلى مسؤولات الآليات الوطنية للمرأة في الدول العربية التي تسهم بدورها في دعم المرأة وتمثيلها في المحافل الدولية.
ودعت جامعة الدول العربية في وقت سابق اليوم إلى تسليط الضوء على معاناة المرأة الفلسطينية في قطاع غزة لإيصال صوتها في المحافل الدولية جراء استمرار حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وقالت السفيرة أبو غزالة في افتتاح اجتماع اللجنة الوزارية للمرأة العربية إنه "من الضروري دعم الوجود الدولي لقضية المرأة الفلسطينية لاسيما مع الأحداث غير المسبوقة التي تكابدها في غزة".
وأضافت أن الجامعة العربية ستقيم في هذا الصدد فعالية جانبية باسم (لجنة المرأة العربية) على هامش (الدورة الـ68 للجنة الأمم المتحدة للمرأة) في نيويورك في 11 من مارس المقبل لتسليط الضوء على أوضاع المرأة الفلسطينية وجذب الانتباه العالمي إلى حقيقة الأوضاع الكارثية في الأراضي الفلسطينية. (النهاية)

م ذ / م ص ع


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