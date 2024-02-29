دولة الكويت تشارك في أعمال الدورة الـ43 للجنة الوزارية للمرأة العربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 2 (كونا) -- شاركت دولة الكويت في أعمال الدورة الـ43 للجنة الوزارية للمرأة العربية والاجتماع العربي التحضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في دورتها الـ68 والذي عقدته جامعة الدول العربية على مدار يومين برئاسة سلطنة عمان.
ومثلت دولة الكويت في الاجتماع الذي عقد (عن بعد) الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة الدكتورة مريم العازمي نيابة عن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري.
وناقش الاجتماع الذي حضره الوزراء المعنيون من الدول العربية وضع وحماية المرأة وتمكينها من أجل تعزيز دورها القيادي في الأسرة والمجتمع ودعم مشاركتها الكاملة والفعالة في صنع القرار في جميع المجالات. بحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الخميس.
كما ناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في (الجامعة العربية) السفيرة هيفاء أبو غزالة سبل (تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة).
وحضر الاجتماع عدد من القياديين في (الشؤون) إضافة إلى مسؤولات الآليات الوطنية للمرأة في الدول العربية التي تسهم بدورها في دعم المرأة وتمثيلها في المحافل الدولية.
ودعت جامعة الدول العربية في وقت سابق اليوم إلى تسليط الضوء على معاناة المرأة الفلسطينية في قطاع غزة لإيصال صوتها في المحافل الدولية جراء استمرار حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وقالت السفيرة أبو غزالة في افتتاح اجتماع اللجنة الوزارية للمرأة العربية إنه "من الضروري دعم الوجود الدولي لقضية المرأة الفلسطينية لاسيما مع الأحداث غير المسبوقة التي تكابدها في غزة".
وأضافت أن الجامعة العربية ستقيم في هذا الصدد فعالية جانبية باسم (لجنة المرأة العربية) على هامش (الدورة الـ68 للجنة الأمم المتحدة للمرأة) في نيويورك في 11 من مارس المقبل لتسليط الضوء على أوضاع المرأة الفلسطينية وجذب الانتباه العالمي إلى حقيقة الأوضاع الكارثية في الأراضي الفلسطينية. (النهاية)
م ذ / م ص ع
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