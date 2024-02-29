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وزير البيئة يلتقي سفير جمهورية باكستان لدى المملكة

2/29/2024 2:42:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- التقى وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الخميس، في مكتبه، سفير جمهورية باكستان لدى المملكة محمد اجمل إقبال.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في كافة المجالات ذات الشأن البيئي.
واستعرض الوزير الردايدة أبرز إنجازات وزارة البيئة، وتحديداً مشروع التحريج الوطني، الذي أطلقته وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة الزراعة والعديد من الشركاء، لزراعة 10 ملايين شجرة حرجية، ودعم أكبر مشروع وطني لتحريج وزراعة 30 الف دونم، بالإضافة إلى تحريج أكثر من 3000 دونم في مشاريع شملت عدداً من المحافظات.
وأكد الردايدة ضرورة الاستفادة من خبرات جمهورية باكستان، بمشروعهم الذي أطلق لزراعة بليون شجرة من خلال زيارة الخبراء الأردنيين لتبادل الخبرات في مجال التحريج.
--(بترا)
رح/م ق/أس
29/02/2024 22:22:14

MENAFN29022024000117011021ID1107918883

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