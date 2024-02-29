وزير البيئة يلتقي سفير جمهورية باكستان لدى المملكة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- التقى وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الخميس، في مكتبه، سفير جمهورية باكستان لدى المملكة محمد اجمل إقبال.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في كافة المجالات ذات الشأن البيئي.
واستعرض الوزير الردايدة أبرز إنجازات وزارة البيئة، وتحديداً مشروع التحريج الوطني، الذي أطلقته وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة الزراعة والعديد من الشركاء، لزراعة 10 ملايين شجرة حرجية، ودعم أكبر مشروع وطني لتحريج وزراعة 30 الف دونم، بالإضافة إلى تحريج أكثر من 3000 دونم في مشاريع شملت عدداً من المحافظات.
وأكد الردايدة ضرورة الاستفادة من خبرات جمهورية باكستان، بمشروعهم الذي أطلق لزراعة بليون شجرة من خلال زيارة الخبراء الأردنيين لتبادل الخبرات في مجال التحريج.
--(بترا)
رح/م ق/أس
29/02/2024 22:22:14
MENAFN29022024000117011021ID1107918883
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