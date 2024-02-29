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توقف استقبال زوار تلفريك عجلون يوم غد الجمعة

2/29/2024 2:42:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عجلون 29 شباط (بترا)- أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن توقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون ليوم غد الجمعة نظرا لسرعة الرياح الشديدة.
ودعت المجموعة جميع الزوار من المواطنين والمقيمين إلى ضرورة تواصلهم المسبق على الخط الساخن للتلفريك قبل الانطلاق للزيارة على الرقم 0782111265.
--(بترا)
ع.ف/أس
29/02/2024 22:17:23

MENAFN29022024000117011021ID1107918882

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