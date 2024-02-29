الأميرة سميّة تكرم الفائزين بجائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- أمين الرواشدة-رعت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية ورئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة الثالثة عشرة، ممن شاركوا ببرنامج الاحتضان اورانج كورنرز الأردن، وتخريج أول فوج ممن أكملوا برنامج الاحتضان بنجاح.

وحضر حفل التكريم، السفير الهولندي في الأردن هاري فيرفاي، ونائب رئيس الجمعية المهندس رأفت عاصي، ورئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، والمدير التنفيذي لمتنزه الأعمال iPARK عمر حمارنة، ومدير حاضنة الأعمال iPARK المهندسة سيرين دويري، والمدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن؛ طارق البيطار، ومدير مركز الملكة رانيا للريادة في الجامعة محمد عبيدات، وممثلون من قطاع الابتكار وريادة الأعمال والقطاع الحكومي، وأهالي رواد الأعمال الخريجين والفائزين.

وفي بداية الحفل، دعت سموها الحضور للوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء غزة.

وأكدت سموها أهمية الريادة والابتكار للتعافي عقب انتهاء الحرب وأهمية التبادل والتشاركية العابرة للحدود للمساعدة في إيجاد حلول للمنطقة، كعناصر حيوية لعملية التعافي والنهوض الاقتصادي والاجتماعي في البلدان المتضررة.

وقالت سموها، إن دعم الابتكارات الجديدة تعد من أساسيات بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارا، موضحة سموها، أن المواهب الريادية موجودة بوفرة، وأن هذه المسابقات تسهم بشكل كبير في تعزيز هذه المواهب وتمكينها وتطوير أفكارهم بروح الإصرار والتفاني، وهو ما يمثل قوة حقيقية للتغيير والتطوير في مجتمعنا.

ودعت سموها إلى مواصلة بناء جسور التعاون وتبادل الخبرات للارتقاء بقطاع ريادة الأعمال في الأردن من خلال تهيئة الظروف المناسبة، لإظهار أفضل ما يمتلكه الشباب من مهارات وأفكار ريادية متميزة.

كما أشارت سموها، إلى أن مركز الملكة رانيا لريادة الأعمال منذ تأسيسه عام 2004 يهدف إلى دعم وتمكين المواهب الريادية.

وبينت سموها، أن مسابقة الملكة رانيا الوطنية لريادة الأعمال تمثل في جوهرها مبادرة أردنية فريدة، تتسم بنظرة إقليمية وعالمية، وهي نتاج شراكة إبداعية وداعمة بين مركز الملكة رانيا للريادة الأعمال (QRCE) في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وحاضنة الأعمال iPARK في الجمعية العلمية الملكية.

وأضافت سموها، أن المسابقة التي يطرحها المركز تجاوزت قيمتها وأثرها من مجرد دعم المكاتب والشركات الناشئة ليصل إلى المجتمعات التي يسعى لخدمتها، من خلال التشبيك مع الشركاء والمستشارين والمتخصصين وربطهم مع الشباب لمساعدتهم وتحفيزهم على تعلم المزيد، ليكونوا هم قادة المستقبل وأصحاب القرار في تحديد مسارهم.

ولفتت سموها، إلى أن ما يميز المسابقة هذا العام، أنها أصبحت أكثر تمثيلا لآمال الجيل الشاب في المستقبل الاقتصادي، بالتعاون والشراكة الوثيقة مع برنامج "أورانج كورنرز" ضمن مبادرة من وزارة الخارجية الهولندية، والتي يتم تنفيذها في 22 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا .

وعبر سفير مملكة هولندا هاري فيرفاي، عن تقديره للمساهمات القيمة من الشركات الأردنية لدعم برنامج اورانج كورنرز .

وهنأ فيرفاي الفائزين بالجائزة وخريجي برنامج الاحتضان اورانج كورنرز. مشيرا إلى أن بلاده تدعم تمكين رواد الأعمال المبتكرين، وتمكينهم من بناء الأعمال التجارية، وتعزيز النمو الاقتصادي من أجل تشكيل مستقبل أكثر إشراقا للأردن.

وعرض مدير مركز الملكة رانيا للريادة في الجامعة محمد عبيدات،محاور وأهداف برنامج حضانة Orange Corners Jordan.

وأشار إلى أن عدد الفرق التي سجلت في الجائزة تجاوز 600 فريق تأهل منهم 120 فريقا حصلوا على تدريب لمدة شهرين، ومن ثم تأهل 40 فريقا للاحتضان مع اورانج كورنز الأردن .

وقالت مدير حاضنة الأعمال iPARK المهندسة سيرين الدويري، أن برنامج اورانج كورنرز الأردن قدم الدعم لأربعين فريقا في مرحلة الاحتضان بهدف تحويل أفكارهم الريادية إلى مشاريع وشركات ناشئة ناجحة عبر توفير خدمات لوجستية واستشارات متخصصة لتمكينهم من الاستمرار والنمو.

وأكد المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن طارق البيطار، حرص منصة زين للإبداع (ZINC) على مواصلة دعمها لكافة البرامج والمبادرات التي تخدم المبدعين ورواد الأعمال الأردنيين وتمكنهم من تطوير أعمالهم.

بدوره، قال مدير الشؤون المؤسسية وتطوير الأعمال في شركة أسترازينيكا عبد الكريم الديسي، إن المسؤولية الاجتماعية تعتبر من أهم أولويات الشركة التي تولي دائما اهتماما كبيرا لثلاثة محاور رئيسية: الحفاظ على البيئة، والاستدامة، وتقديم الرعاية الصحية للجميع، كما تعمل الشركة جاهدة على زيادة الوعي المجتمعي ودعم المواهب الشابة من خلال برامج التمكين.

وكرمت سموها في نهاية الحفل، الفائزين بجائزة الملكة رانيا للريادة.

وحصل فريق Techcare على المركز الأول، أما الفائز بالمركز الثاني فحصل عليه فريق Planalyz، كما حصل على المركز الثاني مكرر فريق Farm Jo، في حين حصل على المركز الثالث فريق Ship Dip.

كما كرمت سموها الفائزين بجائزة الإحتضان المدعومة من قبل شركة آسترازينيكا، وهم: شركة Techcare وشركة Ship Dip وشركة Tourstify.

--(بترا)

أ ر/م ق/أس

29/02/2024 22:16:45