الأميرة سميّة تكرم الفائزين بجائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- أمين الرواشدة-رعت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية ورئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة الثالثة عشرة، ممن شاركوا ببرنامج الاحتضان اورانج كورنرز الأردن، وتخريج أول فوج ممن أكملوا برنامج الاحتضان بنجاح.
وحضر حفل التكريم، السفير الهولندي في الأردن هاري فيرفاي، ونائب رئيس الجمعية المهندس رأفت عاصي، ورئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، والمدير التنفيذي لمتنزه الأعمال iPARK عمر حمارنة، ومدير حاضنة الأعمال iPARK المهندسة سيرين دويري، والمدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن؛ طارق البيطار، ومدير مركز الملكة رانيا للريادة في الجامعة محمد عبيدات، وممثلون من قطاع الابتكار وريادة الأعمال والقطاع الحكومي، وأهالي رواد الأعمال الخريجين والفائزين.
وفي بداية الحفل، دعت سموها الحضور للوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء غزة.
وأكدت سموها أهمية الريادة والابتكار للتعافي عقب انتهاء الحرب وأهمية التبادل والتشاركية العابرة للحدود للمساعدة في إيجاد حلول للمنطقة، كعناصر حيوية لعملية التعافي والنهوض الاقتصادي والاجتماعي في البلدان المتضررة.
وقالت سموها، إن دعم الابتكارات الجديدة تعد من أساسيات بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارا، موضحة سموها، أن المواهب الريادية موجودة بوفرة، وأن هذه المسابقات تسهم بشكل كبير في تعزيز هذه المواهب وتمكينها وتطوير أفكارهم بروح الإصرار والتفاني، وهو ما يمثل قوة حقيقية للتغيير والتطوير في مجتمعنا.
ودعت سموها إلى مواصلة بناء جسور التعاون وتبادل الخبرات للارتقاء بقطاع ريادة الأعمال في الأردن من خلال تهيئة الظروف المناسبة، لإظهار أفضل ما يمتلكه الشباب من مهارات وأفكار ريادية متميزة.
كما أشارت سموها، إلى أن مركز الملكة رانيا لريادة الأعمال منذ تأسيسه عام 2004 يهدف إلى دعم وتمكين المواهب الريادية.
وبينت سموها، أن مسابقة الملكة رانيا الوطنية لريادة الأعمال تمثل في جوهرها مبادرة أردنية فريدة، تتسم بنظرة إقليمية وعالمية، وهي نتاج شراكة إبداعية وداعمة بين مركز الملكة رانيا للريادة الأعمال (QRCE) في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وحاضنة الأعمال iPARK في الجمعية العلمية الملكية.
وأضافت سموها، أن المسابقة التي يطرحها المركز تجاوزت قيمتها وأثرها من مجرد دعم المكاتب والشركات الناشئة ليصل إلى المجتمعات التي يسعى لخدمتها، من خلال التشبيك مع الشركاء والمستشارين والمتخصصين وربطهم مع الشباب لمساعدتهم وتحفيزهم على تعلم المزيد، ليكونوا هم قادة المستقبل وأصحاب القرار في تحديد مسارهم.
ولفتت سموها، إلى أن ما يميز المسابقة هذا العام، أنها أصبحت أكثر تمثيلا لآمال الجيل الشاب في المستقبل الاقتصادي، بالتعاون والشراكة الوثيقة مع برنامج "أورانج كورنرز" ضمن مبادرة من وزارة الخارجية الهولندية، والتي يتم تنفيذها في 22 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا .
وعبر سفير مملكة هولندا هاري فيرفاي، عن تقديره للمساهمات القيمة من الشركات الأردنية لدعم برنامج اورانج كورنرز .
وهنأ فيرفاي الفائزين بالجائزة وخريجي برنامج الاحتضان اورانج كورنرز. مشيرا إلى أن بلاده تدعم تمكين رواد الأعمال المبتكرين، وتمكينهم من بناء الأعمال التجارية، وتعزيز النمو الاقتصادي من أجل تشكيل مستقبل أكثر إشراقا للأردن.
وعرض مدير مركز الملكة رانيا للريادة في الجامعة محمد عبيدات،محاور وأهداف برنامج حضانة Orange Corners Jordan.
وأشار إلى أن عدد الفرق التي سجلت في الجائزة تجاوز 600 فريق تأهل منهم 120 فريقا حصلوا على تدريب لمدة شهرين، ومن ثم تأهل 40 فريقا للاحتضان مع اورانج كورنز الأردن .
وقالت مدير حاضنة الأعمال iPARK المهندسة سيرين الدويري، أن برنامج اورانج كورنرز الأردن قدم الدعم لأربعين فريقا في مرحلة الاحتضان بهدف تحويل أفكارهم الريادية إلى مشاريع وشركات ناشئة ناجحة عبر توفير خدمات لوجستية واستشارات متخصصة لتمكينهم من الاستمرار والنمو.
وأكد المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن طارق البيطار، حرص منصة زين للإبداع (ZINC) على مواصلة دعمها لكافة البرامج والمبادرات التي تخدم المبدعين ورواد الأعمال الأردنيين وتمكنهم من تطوير أعمالهم.
بدوره، قال مدير الشؤون المؤسسية وتطوير الأعمال في شركة أسترازينيكا عبد الكريم الديسي، إن المسؤولية الاجتماعية تعتبر من أهم أولويات الشركة التي تولي دائما اهتماما كبيرا لثلاثة محاور رئيسية: الحفاظ على البيئة، والاستدامة، وتقديم الرعاية الصحية للجميع، كما تعمل الشركة جاهدة على زيادة الوعي المجتمعي ودعم المواهب الشابة من خلال برامج التمكين.
وكرمت سموها في نهاية الحفل، الفائزين بجائزة الملكة رانيا للريادة.
وحصل فريق Techcare على المركز الأول، أما الفائز بالمركز الثاني فحصل عليه فريق Planalyz، كما حصل على المركز الثاني مكرر فريق Farm Jo، في حين حصل على المركز الثالث فريق Ship Dip.
كما كرمت سموها الفائزين بجائزة الإحتضان المدعومة من قبل شركة آسترازينيكا، وهم: شركة Techcare وشركة Ship Dip وشركة Tourstify.
--(بترا)
أ ر/م ق/أس
29/02/2024 22:16:45
MENAFN29022024000117011021ID1107918881
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