افتتاح الدورة الثالثة من القمة البيئية المصاحبة لـ اكسبوجر 2024 في الشارقة

MENAFN - Jordan News Agency)

الشارقة 29 شباط (بترا)- بدأت اليوم الخميس، أعمال الدورة الثالثة للقمة البيئية التي تقام ضمن فعاليات النسخة الثامنة من المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر 2024"، في مركز إكسبو الشارقة.

وتسلط جلسات النقاش في القمة الضوء على الجهود والتجارب التي قدمت للمساهمة في المحافظة على البيئة للخروج بتوصيات ونتائج تسهم في الجهود العالمية الرامية إلى نشر الوعي للمحافظة على البيئة.

وشاهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام والحضور مادة مرئية قصيرة تناولت أبرز التحديات التي تواجه النظام البيئي في كوكب الأرض.

بدروها، أكدت مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة علياء بو غانم السويدي، أهمية الحديث عن البيئة والعمل من أجل استدامتها وجهود الشارقة في ذلك.

ودعت السويدي إلى توحيد الجهود للحفاظ على البيئة، والتفكير عبر منصة "القمة البيئية" بكيفية تحويل كل صورة صامتة بكل معانيها أو كل فكرة إلى قرار يتخذ أو مبادرة تطلق، وذلك من أجل رسم صورة بيئية مشرقة لمستقبل أخضر مستدام.

وقدم الناشط البيئي جونيور هيكوراري، زعيم قبيلة يانومامي في الأمازون، ضيف شرف القمة البيئية في دورتها الحالية، كلمة تناول فيها الجهود التي يقوم بها السكان الأصليون في منطقته للحفاظ على البيئة الطبيعية في الأمازون، داعيا إلى تعزيز العمل والجهود العالمية الرامية إلى نشر الوعي بالحفاظ على البيئة بشكل عام.

وقدمت كاثي موران، المدير الأول لمشاريع التاريخ الطبيعي في مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" وأحد المؤسسين للرابطة العالمية لمصوري صون البيئة، تجاربها حول العلاقة بين الإنسان والطبيعة.

ودعت كاثي موران إلى تعزيز نظرة الإنسان للأماكن الطبيعية والاعتراف بقيمتها وأهميتها، مؤكدة أن مصطلح التعايش ينبغي أن يتجاوز التعايش مع الأعراق المختلفة، إلى التعايش مع كل الكائنات والمخلوقات.

و أثنت موران على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها الرائد في حفظ التنوع الحيوي ومكافحة الانقراض.

وشهد المشاركون في حفل افتتاح الدورة الثالثة من القمة البيئية، جلستين حواريتين الأولى بعنوان "قوة الحماية"، والثانية "الكاميرات..الأطفال والحفاظ على البيئة" تحدث فيها نخبة من الخبراء البيئيين والمصورين المتخصصين بحماية الموائل الطبيعية والثقافات الأصلية.

كما شدد الخبراء البيئيون في حديثهم خلال جلسات حفل الافتتاح، على أن صانعي الأفلام والمصورين الذين يشاركون تجاربهم في توثيق المناطق المحمية، والحياة البرية والثقافات في جميع أنحاء العالم، يؤكدون حاجة البشر جميعا إلى التواصل الإيجابي مع الطبيعة، ويعززون دور الثقافات الأصلية في حماية التنوع البيئي الطبيعي، الذي يضمن مستقبلا صحيا للحياة البرية والأجيال القادمة من كافة المخلوقات.

--(بترا)

ج ب/م ق/أس

29/02/2024 22:04:47