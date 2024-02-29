العمل النيابية تزور السلطة الاقتصادية والمدينة الصناعية في العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)– زارت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برئاسة النائب رمزي العجارمة اليوم الخميس، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية والمدينة الصناعية الدولية.
وقال العجارمة، إن الزيارة تأتي إنطلاقا من الدور الرقابي لمجلس النواب، والاطلاع على دور سلطة العقبة الاقتصادية والمدينة الصناعية الدولية، في رفد الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع المحلي.
وأضاف، أن اللجنة حريصة على دعمها للصناعات والاستثمارات وحمايتها إجرائيا وتشريعيا، نظرا لمكانة العقبة التي تشكل منطقة اقتصادية ناجحة وبوابة تجارية للأردن.
وثمن النواب امغير الهملان الدعجة، ومحمد الشطناوي، وحسن الرياطي، ونواف الخوالدة، الجهود المبذولة والتغيير الملحوظ الذي اوجدته منطقة العقبة الخاصة في إحداث نقلة نوعية بمسيرة التنمية وزيادة عدد السياح المحليين والأجانب.
ومن جهته، قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، إن هناك خططا استراتيجية شمولية على مدار الخمس سنوات القادمة ترتكز على عدة محاور أهمها الاستثمار، السياحة، النمو الأخضر، المدينة الذكية، مهارات التدريب، الريادة والابتكار والصناعات الذكية، والتطوير المؤسسي الداخلي، لافتا إلى أن كل مشروع له خطة تنفيذية بفترة زمنية محددة.
وبين، أن السلطة كلفت شركة متخصصة لإجراء مسح كامل للمنطقة الجنوبية للتأكد من الالتزام بالجاهزية التامة بشروط السلامة والصحة المهنية المتبعة من أجل المحافظة على صحة وحياة العاملين.
وأكد الفايز، أن السلطة بالتعاون مع شركائها من القطاع السياحي، اتخذت عدة إجراءات لجذب السائح المحلي إلى المدينة الساحلية من خلال الترويج للمنتجات والأماكن السياحية في المدينة، إضافة إلى إقامة فعاليات عائلية ترفيهية في مختلف مناطق العقبة ومجانية للجميع دون فرض أي رسوم دخول للأشخاص.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للمدينة الصناعية مأمون القسوس، إنه يتم تقديم الدعم والمساعدة للمستثمرين قبل وبعد بدء التشغيل، لافتا إلى أن الأراضي المستأجرة تكون مجهزة بالبنية التحتية اللازمة للتصنيع والخدمات اللوجستية والتخزين والأنشطة ذات الصلة.
وأجرت اللجنة زيارات لعدة مصانع في المدينة الصناعية، منها، شركة "آرمورد بروتكشن كارز"، وهو فرع من مجموعة عالمية رائدة في مجال المركبات المصفحة وناقلات الجند المصفحة، ومصنع "الأصدقاء" للألبسة، ومصنع "نبع البتراء" للمياه.
--(بترا)
م ش/م ق/أس
29/02/2024 21:57:07
MENAFN29022024000117011021ID1107918878
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