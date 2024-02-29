العمل النيابية تزور السلطة الاقتصادية والمدينة الصناعية في العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)– زارت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برئاسة النائب رمزي العجارمة اليوم الخميس، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية والمدينة الصناعية الدولية.

وقال العجارمة، إن الزيارة تأتي إنطلاقا من الدور الرقابي لمجلس النواب، والاطلاع على دور سلطة العقبة الاقتصادية والمدينة الصناعية الدولية، في رفد الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع المحلي.

وأضاف، أن اللجنة حريصة على دعمها للصناعات والاستثمارات وحمايتها إجرائيا وتشريعيا، نظرا لمكانة العقبة التي تشكل منطقة اقتصادية ناجحة وبوابة تجارية للأردن.

وثمن النواب امغير الهملان الدعجة، ومحمد الشطناوي، وحسن الرياطي، ونواف الخوالدة، الجهود المبذولة والتغيير الملحوظ الذي اوجدته منطقة العقبة الخاصة في إحداث نقلة نوعية بمسيرة التنمية وزيادة عدد السياح المحليين والأجانب.

ومن جهته، قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، إن هناك خططا استراتيجية شمولية على مدار الخمس سنوات القادمة ترتكز على عدة محاور أهمها الاستثمار، السياحة، النمو الأخضر، المدينة الذكية، مهارات التدريب، الريادة والابتكار والصناعات الذكية، والتطوير المؤسسي الداخلي، لافتا إلى أن كل مشروع له خطة تنفيذية بفترة زمنية محددة.

وبين، أن السلطة كلفت شركة متخصصة لإجراء مسح كامل للمنطقة الجنوبية للتأكد من الالتزام بالجاهزية التامة بشروط السلامة والصحة المهنية المتبعة من أجل المحافظة على صحة وحياة العاملين.

وأكد الفايز، أن السلطة بالتعاون مع شركائها من القطاع السياحي، اتخذت عدة إجراءات لجذب السائح المحلي إلى المدينة الساحلية من خلال الترويج للمنتجات والأماكن السياحية في المدينة، إضافة إلى إقامة فعاليات عائلية ترفيهية في مختلف مناطق العقبة ومجانية للجميع دون فرض أي رسوم دخول للأشخاص.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للمدينة الصناعية مأمون القسوس، إنه يتم تقديم الدعم والمساعدة للمستثمرين قبل وبعد بدء التشغيل، لافتا إلى أن الأراضي المستأجرة تكون مجهزة بالبنية التحتية اللازمة للتصنيع والخدمات اللوجستية والتخزين والأنشطة ذات الصلة.

وأجرت اللجنة زيارات لعدة مصانع في المدينة الصناعية، منها، شركة "آرمورد بروتكشن كارز"، وهو فرع من مجموعة عالمية رائدة في مجال المركبات المصفحة وناقلات الجند المصفحة، ومصنع "الأصدقاء" للألبسة، ومصنع "نبع البتراء" للمياه.

--(بترا)

م ش/م ق/أس

29/02/2024 21:57:07