وزير البيئة: نعمل على توسيع الحدائق البيئية لفوائدها المجتمعية والاستثمارية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- رندا حتامله- قال وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، إن الوزارة تعمل على توسيع مساحات الحدائق والمتنزهات البيئية لفوائدها المجتمعية والاستثمارية، ودورها بترسيخ مفهوم البيئة وتعميق الانتماء لبيئة نظيفة وآمنة.

جاء ذلك خلال لقاء الردايدة مساء اليوم الخميس مع أعضاء مجلس محافظة العاصمة، بهدف مناقشة أوجه التعاون والتنسيق المشترك، حيث أن مجلس المحافظة الأكثر معرفة باحتياجات المواطنين، وتحديدا فيما يتعلق بالشأن البيئي والخدمي والتنموي.

وأكد الردايدة أهمية بناء الشراكات مع كافة الجهات المعنية بالعمل البيئي والمجتمعي، وتحديدا مجالس المحافظات لدورها الفاعل والشمولي في تنفيذ المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين، مشيرا إلى ما أكد عليه جلالة الملك من أن مجالس المحافظات والبلديات هي "مفتاح أي تطور في بلدنا" وركيزة أساسية في التحديث السياسي.

وأشار الردايدة إلى ضرورة تسريع سبل التعاون مع مجلس محافظة العاصمة، وبما يؤسس لبناء شراكة حقيقية قادرة على وضع وتنفيذ برامج تنموية بيئية مستدامة، تعود بالنفع والفائدة على جميع أبناء المحافظات والمشاركة الفاعلة لمجلس المحافظة في كافة المشاريع التي تطلقها الوزارة وتكثيف الجهود المبذولة بين كافة الجهات المعنية لإنجاحها.

من جانبه، استعرض رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس احمد العبدللات، التحديات البيئية التي تواجه المناطق التابعة للمحافظة، كما ثمن رئيس وأعضاء مجلس محافظة العاصمة، الدور الكبير الذي تقوم به وزارة البيئة في الحفاظ على البيئة وحمايتها، وتأكيدها على ضرورة تكاتف الجهود المبذولة بين كافة الجهات المعنية، للنهوض بالواقع البيئي والخدماتي والتنموي.

--(بترا)

رح/م ق/أس

29/02/2024 21:48:51