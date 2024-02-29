وزير البيئة: نعمل على توسيع الحدائق البيئية لفوائدها المجتمعية والاستثمارية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- رندا حتامله- قال وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، إن الوزارة تعمل على توسيع مساحات الحدائق والمتنزهات البيئية لفوائدها المجتمعية والاستثمارية، ودورها بترسيخ مفهوم البيئة وتعميق الانتماء لبيئة نظيفة وآمنة.
جاء ذلك خلال لقاء الردايدة مساء اليوم الخميس مع أعضاء مجلس محافظة العاصمة، بهدف مناقشة أوجه التعاون والتنسيق المشترك، حيث أن مجلس المحافظة الأكثر معرفة باحتياجات المواطنين، وتحديدا فيما يتعلق بالشأن البيئي والخدمي والتنموي.
وأكد الردايدة أهمية بناء الشراكات مع كافة الجهات المعنية بالعمل البيئي والمجتمعي، وتحديدا مجالس المحافظات لدورها الفاعل والشمولي في تنفيذ المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين، مشيرا إلى ما أكد عليه جلالة الملك من أن مجالس المحافظات والبلديات هي "مفتاح أي تطور في بلدنا" وركيزة أساسية في التحديث السياسي.
وأشار الردايدة إلى ضرورة تسريع سبل التعاون مع مجلس محافظة العاصمة، وبما يؤسس لبناء شراكة حقيقية قادرة على وضع وتنفيذ برامج تنموية بيئية مستدامة، تعود بالنفع والفائدة على جميع أبناء المحافظات والمشاركة الفاعلة لمجلس المحافظة في كافة المشاريع التي تطلقها الوزارة وتكثيف الجهود المبذولة بين كافة الجهات المعنية لإنجاحها.
من جانبه، استعرض رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس احمد العبدللات، التحديات البيئية التي تواجه المناطق التابعة للمحافظة، كما ثمن رئيس وأعضاء مجلس محافظة العاصمة، الدور الكبير الذي تقوم به وزارة البيئة في الحفاظ على البيئة وحمايتها، وتأكيدها على ضرورة تكاتف الجهود المبذولة بين كافة الجهات المعنية، للنهوض بالواقع البيئي والخدماتي والتنموي.
--(بترا)
رح/م ق/أس
29/02/2024 21:48:51
MENAFN29022024000117011021ID1107918876
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.