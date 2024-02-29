منتخب السيدات لكرة القدم بطلا لبطولة غرب آسيا للمرة السادسة في تاريخه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- توج المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم بطلا لبطولة غرب آسيا، بعد فوزه على نظيره النيبالي.
وتوج المنتخب بعد فوزه في اللقاء الذي أقيم بمدينة جده بالسعودية، بركلات الترجيح، بعد أن انتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل بهدفين لكل منهم، في مباراة نهائي البطولة غرب آسيا.
وحافظ المنتخب على لقب البطولة الماضية، الذي فاز به منتخبنا أيضاً، رافعا رصيده من التتويج بالبطولة إلى 6 مرات.
وجاء تأهل المنتخب إلى النهائي بعد فوزه في مباراة قبل النهائي على منتخب فلسطين 5-0، فيما فاز نيبال في نفس الدور على منتخب لبنان 2-1.
ويشرف على تدريب المنتخب النسوي، المدرب الوطني ماهر أبو هنطش.
--(بترا)
ض ع/م ق/أس
29/02/2024 21:46:36
MENAFN29022024000117011021ID1107918875
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