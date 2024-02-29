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منتخب السيدات لكرة القدم بطلا لبطولة غرب آسيا للمرة السادسة في تاريخه

2/29/2024 2:42:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- توج المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم بطلا لبطولة غرب آسيا، بعد فوزه على نظيره النيبالي.
وتوج المنتخب بعد فوزه في اللقاء الذي أقيم بمدينة جده بالسعودية، بركلات الترجيح، بعد أن انتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل بهدفين لكل منهم، في مباراة نهائي البطولة غرب آسيا.
وحافظ المنتخب على لقب البطولة الماضية، الذي فاز به منتخبنا أيضاً، رافعا رصيده من التتويج بالبطولة إلى 6 مرات.
وجاء تأهل المنتخب إلى النهائي بعد فوزه في مباراة قبل النهائي على منتخب فلسطين 5-0، فيما فاز نيبال في نفس الدور على منتخب لبنان 2-1.
ويشرف على تدريب المنتخب النسوي، المدرب الوطني ماهر أبو هنطش.
--(بترا)
ض ع/م ق/أس
29/02/2024 21:46:36

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