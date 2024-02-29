رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب يلتقي وزير الداخلية القطري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 29 شباط (بترا)- التقى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رئيس المنظمة العربية للإدارات الانتخابية المهندس موسى المعايطة، في العاصمة القطرية الدوحة، وزير الدولة للشؤون الداخلية الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني.
واستعرض المعايطة أبرز الإنجازات التي حققتها المنظمة والهيئة، ومنها المعهد الانتخابي وإطلاق الحملات التوعوية لتعزيز المشاركة السياسية وتكثيف الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
من جهته، أشاد الوزير ال ثاني بما وصل إليه الأردن في مجال الخدمات الانتخابية، وأعمال المنظمة العربية للإدارات الانتخابية.
وبحسب بيان للهيئة، اليوم الخميس، أكد الطرفان خلال اللقاء على ضرورة تدعيم أواصر العمل المشترك والتعاون في تبادل الخبرات الانتخابية بين الطرفين.
--(بترا)
م ش/م ق/أس
29/02/2024 21:41:01
MENAFN29022024000117011021ID1107918874
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