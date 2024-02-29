رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب يلتقي وزير الداخلية القطري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 29 شباط (بترا)- التقى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رئيس المنظمة العربية للإدارات الانتخابية المهندس موسى المعايطة، في العاصمة القطرية الدوحة، وزير الدولة للشؤون الداخلية الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني.

واستعرض المعايطة أبرز الإنجازات التي حققتها المنظمة والهيئة، ومنها المعهد الانتخابي وإطلاق الحملات التوعوية لتعزيز المشاركة السياسية وتكثيف الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

من جهته، أشاد الوزير ال ثاني بما وصل إليه الأردن في مجال الخدمات الانتخابية، وأعمال المنظمة العربية للإدارات الانتخابية.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الخميس، أكد الطرفان خلال اللقاء على ضرورة تدعيم أواصر العمل المشترك والتعاون في تبادل الخبرات الانتخابية بين الطرفين.

--(بترا)

م ش/م ق/أس

29/02/2024 21:41:01