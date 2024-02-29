الأردن يدين استيلاء سلطات الاحتلال على أراضي في ابو ديس والعيزرية وعرب السواحرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 29 شباط (بترا)- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نحو 2640 دونماً من أراضي بلدتي أبو ديس والعيزرية وعرب السواحرة باعتبارها خرقاً صارخاً وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة على إدانة المملكة ورفضها المطلق لاستمرار إسرائيل بإجراءاتها الأُحادية اللاشرعية واللاقانونيّة، ومصادرة أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم.
كما أكد القضاة على أن هذه الممارسات والاستفزازات الإسرائيلية تقوِّضُ كلَّ فرص تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة ذات السيادة والمتّصلة جغرافياً على خطوط الرّابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصّلة.
--(بترا)
ص خ/م ق/أس
29/02/2024 21:39:50
MENAFN29022024000117011021ID1107918873
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