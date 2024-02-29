الأردن يدين استيلاء سلطات الاحتلال على أراضي في ابو ديس والعيزرية وعرب السواحرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 29 شباط (بترا)- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نحو 2640 دونماً من أراضي بلدتي أبو ديس والعيزرية وعرب السواحرة باعتبارها خرقاً صارخاً وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة على إدانة المملكة ورفضها المطلق لاستمرار إسرائيل بإجراءاتها الأُحادية اللاشرعية واللاقانونيّة، ومصادرة أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم.

كما أكد القضاة على أن هذه الممارسات والاستفزازات الإسرائيلية تقوِّضُ كلَّ فرص تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة ذات السيادة والمتّصلة جغرافياً على خطوط الرّابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصّلة.

--(بترا)

ص خ/م ق/أس

29/02/2024 21:39:50