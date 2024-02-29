تربية لواء الجامعة تحصد بطولة الأيام الأولمبية الثانية لألعاب القوى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- توجت مديرية تربية لواء الجامعة ببطولة الأيام الأولمبية الثانية لألعاب القوى طالبات، والتي أقيمت على مضمار مدرسة البكالوريا واختتمت فعالياتها اليوم الخميس.

وحصدت مديرية الجامعة كأس المركز الأول برصيد 18 ميدالية ذهب، 14 فضة، 5 برونز، فيما جاءت مديرية تربية ماركا في المركز الثاني برصيد 9 ذهب و 10 فضة و 5 برونز، بينما جاءت مديرية إربد في المركز الثالث برصيد 9 ذهب و 8 فضة و 4 برونز.

وقام رئيس قسم الرياضة المدرسية عبد الرحمن شتيوي بتتويج الفائزين، وكان ترتيب الميداليات على النحو التالي: لواء الجامعة 18 ذهبية، 14 فضية،5 برونزية، إربد (9-8-4)، ماركا ( 9-10-5)، جرش (4-0-3)، البادية الشمالية (4-0-1)، الزرقاء الأولى (2-7-5)، عمان (4-5-12)، القويسمة (2 -4-1)، الرصيفة (2-1-1)، بني عبيد (1-1-0)، الرمثا (1-0-1)، وادي السير ( 2-0-2)، الأغوار الشمالية (1-1-3)، المفرق (1-0-0)، الثقافة العسكرية (1-0-0)، الزرقاء الثانية (0-3-5)، دير علا ( 0-1-2)، مأدبا ( 0-1-2)، نعاور ( 0-2-3)، عجلون (0-1-1)، الشونة الجنوبية (0-1-2)، الكورة ( 0-1-0)، بني كنانة(0-1-0)، المزار الشمالي(0-0-3)، المزار الجنوبي (0-0-1)، عين الباشا (0-0-1)، سحاب(0-0-1).

ومن جهة أخرى تنطلق الأحد المقبل وتحت رعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، بطولة الألعاب الرياضية التاسعة للمرحلة الأساسية الدنيا في عمان والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الرياضي المدرسي.

وتشتمل البطولة على فعاليات خماسي كرة القدم، وكرة اليد، وكرة السلة والكرة الطائرة وألعاب القوى، حيث تشارك فيها مديريات ماركا والرصيفة والمفرق والعقبة وعمان وسحاب وإربد وجرش والأغوار الجنوبية والجامعة والقويسمة وبني كنانة والكرك والزرقاء الأولى والمزار الجنوبي وسحاب والطيبة والوسطية.

--(بترا)

ع س/م ق/أس

29/02/2024 21:37:40