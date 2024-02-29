تربية لواء الجامعة تحصد بطولة الأيام الأولمبية الثانية لألعاب القوى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- توجت مديرية تربية لواء الجامعة ببطولة الأيام الأولمبية الثانية لألعاب القوى طالبات، والتي أقيمت على مضمار مدرسة البكالوريا واختتمت فعالياتها اليوم الخميس.
وحصدت مديرية الجامعة كأس المركز الأول برصيد 18 ميدالية ذهب، 14 فضة، 5 برونز، فيما جاءت مديرية تربية ماركا في المركز الثاني برصيد 9 ذهب و 10 فضة و 5 برونز، بينما جاءت مديرية إربد في المركز الثالث برصيد 9 ذهب و 8 فضة و 4 برونز.
وقام رئيس قسم الرياضة المدرسية عبد الرحمن شتيوي بتتويج الفائزين، وكان ترتيب الميداليات على النحو التالي: لواء الجامعة 18 ذهبية، 14 فضية،5 برونزية، إربد (9-8-4)، ماركا ( 9-10-5)، جرش (4-0-3)، البادية الشمالية (4-0-1)، الزرقاء الأولى (2-7-5)، عمان (4-5-12)، القويسمة (2 -4-1)، الرصيفة (2-1-1)، بني عبيد (1-1-0)، الرمثا (1-0-1)، وادي السير ( 2-0-2)، الأغوار الشمالية (1-1-3)، المفرق (1-0-0)، الثقافة العسكرية (1-0-0)، الزرقاء الثانية (0-3-5)، دير علا ( 0-1-2)، مأدبا ( 0-1-2)، نعاور ( 0-2-3)، عجلون (0-1-1)، الشونة الجنوبية (0-1-2)، الكورة ( 0-1-0)، بني كنانة(0-1-0)، المزار الشمالي(0-0-3)، المزار الجنوبي (0-0-1)، عين الباشا (0-0-1)، سحاب(0-0-1).
ومن جهة أخرى تنطلق الأحد المقبل وتحت رعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، بطولة الألعاب الرياضية التاسعة للمرحلة الأساسية الدنيا في عمان والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الرياضي المدرسي.
وتشتمل البطولة على فعاليات خماسي كرة القدم، وكرة اليد، وكرة السلة والكرة الطائرة وألعاب القوى، حيث تشارك فيها مديريات ماركا والرصيفة والمفرق والعقبة وعمان وسحاب وإربد وجرش والأغوار الجنوبية والجامعة والقويسمة وبني كنانة والكرك والزرقاء الأولى والمزار الجنوبي وسحاب والطيبة والوسطية.
--(بترا)
ع س/م ق/أس
29/02/2024 21:37:40
MENAFN29022024000117011021ID1107918872
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