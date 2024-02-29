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إيطاليا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

2/29/2024 2:42:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، إنها تلقت "بفزع وقلق بالغين الأخبار المأساوية عما حدث اليوم في غزة"، مشددة على أنه "من الملح أن تتحقق إسرائيل من ديناميكيات الأحداث والمسؤوليات المرتبطة بها"، وذلك بعد مقتل أكثر من 100 فلسطيني كانوا تجمعوا أمام شاحنات تنقل مساعدات إنسانية شمالي القطاع.
وأشارت رئيسة الحكومة الإيطالية إلى "إن الضحايا المدنيين الجدد والكثيرين يفرضون علينا تكثيف الجهود على الفور بشأن المفاوضات الجارية لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ".
بدوره، شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني على "ان الوفيات المأساوية في غزة تتطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار لتسهيل دخول المزيد من المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن وحماية المدنيين".
وكتب تاياني على منصة (إكس): "نطالب إسرائيل بقوة بحماية السكان في غزة والتأكد بدقة من الحقائق والمسؤوليات بشأن الحادثة".
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
29/02/2024 21:32:21

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