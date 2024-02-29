إيطاليا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، إنها تلقت "بفزع وقلق بالغين الأخبار المأساوية عما حدث اليوم في غزة"، مشددة على أنه "من الملح أن تتحقق إسرائيل من ديناميكيات الأحداث والمسؤوليات المرتبطة بها"، وذلك بعد مقتل أكثر من 100 فلسطيني كانوا تجمعوا أمام شاحنات تنقل مساعدات إنسانية شمالي القطاع.
وأشارت رئيسة الحكومة الإيطالية إلى "إن الضحايا المدنيين الجدد والكثيرين يفرضون علينا تكثيف الجهود على الفور بشأن المفاوضات الجارية لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ".
بدوره، شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني على "ان الوفيات المأساوية في غزة تتطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار لتسهيل دخول المزيد من المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن وحماية المدنيين".
وكتب تاياني على منصة (إكس): "نطالب إسرائيل بقوة بحماية السكان في غزة والتأكد بدقة من الحقائق والمسؤوليات بشأن الحادثة".
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
29/02/2024 21:32:21
MENAFN29022024000117011021ID1107918871
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