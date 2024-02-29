البرلمان العربي يدين الاستهداف الوحشي للمدنيين الفلسطينيين في شارع الرشيد بقطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 29 شباط (بترا)- أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات الاستهداف الوحشي والمجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل، في شارع الرشيد بقطاع غزة، أثناء انتظارهم الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات منهم أطفال ونساء وشيوخ.
وندد البرلمان العربي بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدم ردعه ومحاسبته على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ، ووصف البرلمان العربي، الجريمة بالمشينة وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالب البرلمان العربي، البرلمانات الدولية والإقليمية والأوروبية بالضغط على حكوماتها للتحرك في كافة المحافل الدولية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم، ومحاسبة إسرائيل ومثولها أمام الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني.
--(بترا)
ن ا/م ق/أس
29/02/2024 21:29:02
MENAFN29022024000117011021ID1107918870
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