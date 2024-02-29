البرلمان العربي يدين الاستهداف الوحشي للمدنيين الفلسطينيين في شارع الرشيد بقطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 29 شباط (بترا)- أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات الاستهداف الوحشي والمجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل، في شارع الرشيد بقطاع غزة، أثناء انتظارهم الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات منهم أطفال ونساء وشيوخ.

وندد البرلمان العربي بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدم ردعه ومحاسبته على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ، ووصف البرلمان العربي، الجريمة بالمشينة وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالب البرلمان العربي، البرلمانات الدولية والإقليمية والأوروبية بالضغط على حكوماتها للتحرك في كافة المحافل الدولية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم، ومحاسبة إسرائيل ومثولها أمام الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني.

--(بترا)

ن ا/م ق/أس

29/02/2024 21:29:02