المنسق الأممي للشؤون الإنسانية: الحياة في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة

المنسق الأممي للشؤون الإنسانية: الحياة في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة
التاريخ
2/29/2024 2:42:10 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أن "الحياة في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة بسرعة تبعث على الرعب"، معلقا على سقوط عدد كبير من الشهداء خلال عملية توزيع مساعدات إنسانية في مدينة غزة.
وكتب غريفيث على منصة إكس "أنا غاضب من التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة مئات الأشخاص خلال عملية تسليم مساعدات إنسانية في غرب مدينة غزة اليوم الخميس".
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
29/02/2024 21:26:27
MENAFN29022024000117011021ID1107918869
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