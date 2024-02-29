المنسق الأممي للشؤون الإنسانية: الحياة في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أن "الحياة في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة بسرعة تبعث على الرعب"، معلقا على سقوط عدد كبير من الشهداء خلال عملية توزيع مساعدات إنسانية في مدينة غزة.

وكتب غريفيث على منصة إكس "أنا غاضب من التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة مئات الأشخاص خلال عملية تسليم مساعدات إنسانية في غرب مدينة غزة اليوم الخميس".

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

29/02/2024 21:26:27