Friday, 01 March 2024 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنسق الأممي للشؤون الإنسانية: الحياة في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة

2/29/2024 2:42:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أن "الحياة في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة بسرعة تبعث على الرعب"، معلقا على سقوط عدد كبير من الشهداء خلال عملية توزيع مساعدات إنسانية في مدينة غزة.
وكتب غريفيث على منصة إكس "أنا غاضب من التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة مئات الأشخاص خلال عملية تسليم مساعدات إنسانية في غرب مدينة غزة اليوم الخميس".
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
29/02/2024 21:26:27

MENAFN29022024000117011021ID1107918869

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث