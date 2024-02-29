غوتيريس يدين مجزرة الطحين في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 29 شباط (بترا)- أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الحادث الذي وقع اليوم في شمال غزة والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 100 شخص أثناء سعيهم للحصول على مساعدات منقذة للحياة.
وقال غوتيريس في بيان صدر باسمه، "يحتاج المدنيون اليائسون في غزة إلى مساعدة عاجلة، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في الشمال المحاصر حيث لم تتمكن الأمم المتحدة من إيصال المساعدات منذ أكثر من أسبوع".
كما أعرب غوتيريس عن الفزع إزاء الخسائر البشرية المأساوية الناجمة عن الصراع في غزة، التي أدت إلى استشهاد أكثر من 30 ألف شخص وإصابة أكثر من 70 ألف آخرين، مضيفا انه "من المأساوي أن عددا غير معروف من الأشخاص يرقدون تحت الأنقاض".
--(بترا)
م د/أس
29/02/2024 21:16:10
MENAFN29022024000117011021ID1107918868
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