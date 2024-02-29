غوتيريس يدين مجزرة الطحين في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 29 شباط (بترا)- أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الحادث الذي وقع اليوم في شمال غزة والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 100 شخص أثناء سعيهم للحصول على مساعدات منقذة للحياة.

وقال غوتيريس في بيان صدر باسمه، "يحتاج المدنيون اليائسون في غزة إلى مساعدة عاجلة، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في الشمال المحاصر حيث لم تتمكن الأمم المتحدة من إيصال المساعدات منذ أكثر من أسبوع".

كما أعرب غوتيريس عن الفزع إزاء الخسائر البشرية المأساوية الناجمة عن الصراع في غزة، التي أدت إلى استشهاد أكثر من 30 ألف شخص وإصابة أكثر من 70 ألف آخرين، مضيفا انه "من المأساوي أن عددا غير معروف من الأشخاص يرقدون تحت الأنقاض".

--(بترا)

م د/أس

29/02/2024 21:16:10