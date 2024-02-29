الأمم المتحدة: الحاجة ملحة للوصول إلى شمال غزة دون عوائق لتوصيل الغذاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 29 شباط (بترا)- أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن هناك حاجة ملحة للوصول دون عوائق إلى شمال غزة لتوصيل الغذاء وإنشاء مراكز استقرار لسوء التغذية الحاد والشديد، فضلا عن برامج العلاج لمرضى العيادات الخارجية.
وحذر المسؤولون الإنسانيون في إحاطتهم أمام مجلس الأمن قبل أيام، أن خطر الموت جوعا في غزة يتزايد، حيث يكون الأطفال والنساء الحوامل هم الأكثر تضررا، ولا يزال العدوان المستمر على غزة يعرقل الجهود الأممية لتزويد المدنيين في غزة بالرعاية الصحية والتغذوية المنقذة للحياة.
وتحدث رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الفرعي في غزة، جورجيوس بتروبولوس، بالتفصيل عن كيفية تزايد الاحتياجات الإنسانية في غزة يومًا بعد يوم، وسط تصاعد الأعمال العدائية والظروف التشغيلية شبه المستحيلة لتوصيل المساعدات.
وأفادت "الأونروا" أمس، أن النازحين بما في ذلك بعض موظفي "الأونروا"، أجبروا على الإخلاء من مدرستين كانوا يحتمون بهم في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية بعضهم، وأفادت التقارير باستشهاد إمرأة واحدة.
--(بترا)
م د/م ق/أس
29/02/2024 21:08:50
MENAFN29022024000117011021ID1107918867
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