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الأمم المتحدة: الحاجة ملحة للوصول إلى شمال غزة دون عوائق لتوصيل الغذاء

2/29/2024 2:42:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 29 شباط (بترا)- أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن هناك حاجة ملحة للوصول دون عوائق إلى شمال غزة لتوصيل الغذاء وإنشاء مراكز استقرار لسوء التغذية الحاد والشديد، فضلا عن برامج العلاج لمرضى العيادات الخارجية.
وحذر المسؤولون الإنسانيون في إحاطتهم أمام مجلس الأمن قبل أيام، أن خطر الموت جوعا في غزة يتزايد، حيث يكون الأطفال والنساء الحوامل هم الأكثر تضررا، ولا يزال العدوان المستمر على غزة يعرقل الجهود الأممية لتزويد المدنيين في غزة بالرعاية الصحية والتغذوية المنقذة للحياة.
وتحدث رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الفرعي في غزة، جورجيوس بتروبولوس، بالتفصيل عن كيفية تزايد الاحتياجات الإنسانية في غزة يومًا بعد يوم، وسط تصاعد الأعمال العدائية والظروف التشغيلية شبه المستحيلة لتوصيل المساعدات.
وأفادت "الأونروا" أمس، أن النازحين بما في ذلك بعض موظفي "الأونروا"، أجبروا على الإخلاء من مدرستين كانوا يحتمون بهم في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية بعضهم، وأفادت التقارير باستشهاد إمرأة واحدة.
--(بترا)
م د/م ق/أس
29/02/2024 21:08:50

MENAFN29022024000117011021ID1107918867

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