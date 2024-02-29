مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وصندوق الفرص الرقمية لدعم الشباب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 29 شباط (بترا) - وقعت جامعة اليرموك مع صندوق الفرص الرقمية (دوت الأردن) اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لدعم الشباب وتطوير مهاراتهم الرقمية وزيادة فرصهم لدخول سوق العمل.
ووقع المذكرة عن جامعة اليرموك رئيسها الدكتور إسلام مسّاد، وعن الصندوق المدير التنفيذي حمزة الشريدة.
وقال مسّاد، إن جامعة اليرموك انتهجت في خطتها الاستراتيجية، رؤية تقوم على تسليح طلبتها بالمهارات اللازمة لسوق العمل، من خلال تقديم مخرجات وكفاءات مؤهلة علميا ومعرفيا ومهارات بمختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية.
وأضاف، أن أحد هذه الأدوات لتعزيز المهارات، هو تعديل الخطط الدراسية، من خلال تضمينها لمساقات تطبيقية تثري الجانب النظري، لافتا إلى تضمين الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس "حزم مساقات" لعدد من اللغات الأجنبية كالفرنسية والإسبانية والتركية والألمانية والصينية، بهدف فتح فرص إضافية أمام مستقبل الطلبة المهني.
من جهته، أكد الشريدة أهمية التعاون مع جامعة اليرموك، للعمل على دعم الشباب وتطوير مهاراتهم الرقمية لزيادة فرصهم لدخول سوق العمل.
--(بترا)
ا.ح/م د/أس
29/02/2024 21:03:10
MENAFN29022024000117011021ID1107918866
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