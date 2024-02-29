مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وصندوق الفرص الرقمية لدعم الشباب

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 29 شباط (بترا) - وقعت جامعة اليرموك مع صندوق الفرص الرقمية (دوت الأردن) اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لدعم الشباب وتطوير مهاراتهم الرقمية وزيادة فرصهم لدخول سوق العمل.

ووقع المذكرة عن جامعة اليرموك رئيسها الدكتور إسلام مسّاد، وعن الصندوق المدير التنفيذي حمزة الشريدة.

وقال مسّاد، إن جامعة اليرموك انتهجت في خطتها الاستراتيجية، رؤية تقوم على تسليح طلبتها بالمهارات اللازمة لسوق العمل، من خلال تقديم مخرجات وكفاءات مؤهلة علميا ومعرفيا ومهارات بمختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية.

وأضاف، أن أحد هذه الأدوات لتعزيز المهارات، هو تعديل الخطط الدراسية، من خلال تضمينها لمساقات تطبيقية تثري الجانب النظري، لافتا إلى تضمين الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس "حزم مساقات" لعدد من اللغات الأجنبية كالفرنسية والإسبانية والتركية والألمانية والصينية، بهدف فتح فرص إضافية أمام مستقبل الطلبة المهني.

من جهته، أكد الشريدة أهمية التعاون مع جامعة اليرموك، للعمل على دعم الشباب وتطوير مهاراتهم الرقمية لزيادة فرصهم لدخول سوق العمل.

--(بترا)

ا.ح/م د/أس

29/02/2024 21:03:10